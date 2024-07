مفاجأة في فنزويلا: إعلان فوز الرئيس كارلوس مادورو بالانتخابات بنسبة 51.2 بالمئة من الأصوات

دراما في الانتخابات في فنزويلا. فبعد فرز نحو 80 بالمئة من الأصوات، أعلنت مفوضية الانتخابات، صباح اليوم (الاثنين)، أن الرئيس كارلوس مادورو حصل على 51.2 بالمئة من الأصوات، فيما حصل منافسه زعيم المعارضة إدموندو غونزاليس على 44.2 بالمئة فقط من الأصوات.

وللمرة الأولى منذ سنوات، اعتقدت المعارضة أن لديها فرصة للإطاحة بمادورو عبر صناديق الاقتراع، وبالتالي تكون المفاجأة كبيرة بعد أن احتشد ملايين المواطنين الفنزويليين خلف مرشح المعارضة إدموندو جونزاليس، وهو دبلوماسي سابق غير معروف، والذي كان مدعوما من قبل زعيمة شعبية، ماريا كورينا ماتشادو (تم منع مشاركتها في الانتخابات من قبل المحكمة في فنزويلا)

وقد يؤدي الإحباط من النتيجة إلى إغراق الدولة الغنية بالنفط والتي تعاني من الأزمات في فترة من عدم اليقين العميق، مع مخاوف من حدوث اشتباكات واحتجاجات كبيرة. وفي كلتا الحالتين، تابعت الولايات المتحدة هذه الانتخابات عن كثب. ومن المهم الإشارة إلى أنه في الماضي، قامت قوات الأمن الموالية لمادورو بقمع المظاهرات بالعنف. كما أن الهيئة الانتخابية التي أعلنت الفوز يرأسها حليف قديم للرئيس.

