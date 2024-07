ترامب بعد إعلان الاستقالة: "بايدن كان أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة "

بعد دقائق من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي الليلة (الأحد)، هاجم الرئيس السابق ومنافسه الجمهوري في الانتخابات دونالد ترامب، في اتصال هاتفي مع شبكة «سي إن إن» بايدن قائلا :"إنه أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا، وسيكون أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا".

وأضاف أيضًا في مسألة من سيكون بديله الديمقراطي، أنه يعتقد أنه ستكون فرصته أكبر لهزيمة نائبة بايدن،كامالا هاريس من احتمال هزيمته لبايدن.

ورد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في تغريدة على موقع X: "لم يكن جو بايدن رئيسًا عظيمًا ومشرعًا عظيمًا فحسب، بل إنه إنسان رائع حقًا. من الواضح أن قراره لم يكن سهلاً، لكنه وضع مرة أخرى مستقبل بلاده وحزبه أولا ،جو، لقد أظهرت اليوم أنك وطني حقيقي وأميركي عظيم".

