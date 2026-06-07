تم إلقاء رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر من مركبة خلال انقلابها أثناء مطاردة شرطية في 24 أيار 2026. حاول ضباط شرطة ولاية أركنساس إيقاف مركبة بسبب مخالفة مرورية في كامدن. السائق، تايريس فليتشر البالغ من العمر 28 عامًا من إل دورادو، هرب بسرعة تزيد عن 160 كم/ساعة.

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بعد تدخل تكتيكي، فقد فليتشر السيطرة، اصطدم بعمود إنارة وقلب سيارة الدفع الرباعي. الرضيع البالغ من العمر أربعة أشهر تم قذفه خارج السيارة أثناء الانقلاب. ثلاثة أطفال آخرين، جميعهم دون سن السادسة، بقوا داخل السيارة وتم إنقاذهم بواسطة الشرطة.

جميع الأطفال الأربعة أصيبوا بجروح طفيفة وتمت معالجتهم في المركز الطبي لمقاطعة أواشيتا. عثر المحققون على سلاح فاسد وماريحوانا في السيارة.