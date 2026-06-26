ارتفعت حصيلة القتلى جراء الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا في وقت متأخر من يوم الأربعاء إلى 589 قتيلاً على الأقل، بالإضافة إلى أكثر 4 آلاف و300 آخرون، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني المنهارة، حسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

تأتي هذه الكارثة في وقتٍ يقود فيه رودريغيز، نائب الرئيس السابق مادورو، حكومةً مؤقتةً عقب العملية الأمريكية التي جرت مطلع هذا العام وأسفرت عن اعتقال نيكولاس مادورو، وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) أن من بين القتلى 18 أجنبياً على الأقل، بينهم تسعة مواطنين برتغاليين، وثلاثة إسبان، وبرازيليان، وصينيان، وتشيليان.

وقال وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو لوسائل الإعلام الرسمية، الخميس: "للأسف، استقبلنا نحو 235 مريضاً وصلوا إلى مرافقنا الصحية متوفين أو فارقوا الحياة عند وصولهم". ومن المتوقع ارتفاع عدد الضحايا والجرحى، مع ورود تقارير عن فقدان آلاف آخرين بعد الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر، واللذين ضربا مساء الأربعاء، وكانا من بين أقوى الزلازل التي ضربت فنزويلا منذ أكثر من قرن، وشعر بهما سكان المنطقة بأكملها. وأُبلغ عن فقدان آلاف الأشخاص، وتم إخلاء المباني حتى في مناطق بعيدة مثل غابات الأمازون في البرازيل.