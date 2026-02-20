وسط توتر بين أكبر اقتصادين ​في العالم، قال مسؤول ​في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيزور الصين في الفترة من 31 مارس/آذار ⁠إلى الثاني من أبريل/نيسان الوشيكين، وتوقع المسؤول أن ⁠يلتقي ترامب مع شي في إطار زيارته المطولة، ⁠وذلك في وقت يدرس فيه الجانبان إمكان تمديد هدنة تجارية أوقفت تصعيد الرسوم الجمركية. ورفض المسؤول الكشف عن اسمه في أثناء ​مناقشة التفاصيل التي لم تُعلن.

وستمثل هذه الزيارة ​أول ​محادثات بين الزعيمين منذ فبراير، وأول اجتماع شخصي بينهما منذ أكتوبر حين التقى الزعيمان في كوريا الجنوبية، حيث وافق ​ترمب على خفض الرسوم الجمركية على الصين مقابل ⁠أن تشدد بكين حملتها ​على تجارة الفنتانيل غير المشروعة وتستأنف ⁠شراء ‌فول الصويا من الولايات المتحدة وتضمن استمرار تدفق صادرات المعادن النادرة.

وكان ترامب قد قال لقادة أجانب، أمس الخميس، عن زيارته إلى الصين، إنها "ستكون زيارة مثيرة للغاية. علينا أن نقدم ⁠أكبر عرض شهدته الصين في تاريخها".