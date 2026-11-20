كشفت وثائق رسمية ومراسلات بريد إلكتروني صادرة عن بلدية وشرطة مدينة هالانديل بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية — اطّلع عليها موقع "شومريم" — أن شركة أمن خاصة أجرت متابعة مستمرة للتهديدات المرتبطة بعائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتوازي مع تنسيق أمني شمل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والخدمة السرية الأمريكية حول إقامة نجل رئيس الوزراء يائير نتنياهو في المدينة، دون أن يتضح بعد الجهة الممولة لهذه الخدمات.

وبحسب الوثائق التي تمتد من عام 2024 وحتى الفترة الأخيرة، لم ترد فيها إشارات إلى تهديدات إيرانية محددة ضد نتنياهو أو تفاصيل تتعلق بعملية إجلاء طارئ له من الولايات المتحدة جرى الحديث عنها في أغسطس الماضي، وإن لم يُستبعد أن تكون السلطات المحلية لم تُبلَّغ بمثل هذه التهديدات إن وُجدت.

تنبيه من محلل أمني ومنشورات مثيرة للقلق

تعود أقدم الوثائق التي تذكر وجود يائير نتنياهو في هالانديل بيتش إلى فبراير 2024، حين تبادلت رئيسة البلدية جوي كوبر رسالة إلكترونية مع مسؤول محلي مرفقة بتقرير إعلامي عن إقامته هناك، معربة عن استيائها من وصول المعلومة إلى الإعلام، بينما حذّر المسؤول من أن ذلك يضعه في "خطر جدي".

وفي مارس من العام الجاري، تلقى قائد شرطة هالانديل بيتش رسالة من العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي خورخي غونزاليس، أفاد فيها بأن إدارة تطبيق القانون في فلوريدا (FDLE) تلقت بلاغاً من محلل استخبارات أمنية يُدعى إرنستو باديلا يعمل لدى شركة Crisis24 العالمية لإدارة المخاطر (التابعة لمجموعة GardaWorld). وذكر البلاغ أن المحلل رصد خلال بحثه حول بنيامين نتنياهو حساباً نشطاً في جنوب فلوريدا ينشر منشورات تتضمن تمنيات بموته وتركّز على يائير نتنياهو ومكان إقامته، شملت صوراً للمبنى السكني وعنوانه، إضافة إلى صورة التُقطت قرب غرفة ماكينات المصاعد مع الإشارة إلى حساب يائير على منصة "إكس" (X) وملاحظة وُصفت بأنها تكشف معلومات أمنية حساسة، وهو ما اعتبره فريق الشركة مؤشراً محتملاً على تخطيط مسبق يستدعي التنبيه.

جهة التمويل والتحرك الأمني

لم تكشف مراسلات المحلل عن هوية العميل الذي يدفع مقابل خدمات المتابعة لشركة Crisis24 — التي تُقدَّر تكلفة خدمات الرصد لديها عادةً بين 100 ألف و500 ألف دولار سنوياً وفق تقارير مختلفة — كما لم يتضح وجود تعاقد معلن للحكومة الإسرائيلية مع الشركة أو شركتها الأم، ولم يردّ المحلل على استفسار موقع "شومريم".

ووفقاً للوثائق نفسها، أحال قائد الشرطة المحلية متابعة الملف إلى نائبه الذي تواصل مع ضابط الأمن في القنصلية الإسرائيلية في ميامي للتحقق من المعطيات وتنسيق الإجراءات ذات الصلة، في حين أشارت المعطيات الموثقة إلى أن الشرطة المحلية لم ترفع مستوى الدوريات الشرطية حول مقر الإقامة.