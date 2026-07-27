وقع حادث إطلاق نار جماعي في ساعات الفجر (الإثنين) بتوقيت إسرائيل خلال مهرجان الطعام السنوي "Bite of Seattle"، الذي أُقيم في المجمع المجاور لبرج الإبرة الشهير في سياتل.

خدمات الإطفاء والإنقاذ في سياتل أفادت بأن ثلاثة أشخاص قُتلوا، وأصيب ما لا يقل عن أربعة آخرين، من بينهم طفل يبلغ من العمر عامين - وقد نُقلوا إلى المستشفى.

في أحد الفيديوهات التي صُوّرت خلال إطلاق النار، يُسمع صاحب كشك طعام ينادي لصديقه: "إطلاق نار، انخفض، أحضر البقشيش والصندوق".

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وثّق شهود عيان كانوا في المهرجان، الذي شمل مئات الأكشاك وعروض موسيقية، مشاهد من الذعر الشديد عندما بدأ حشد الناس يهربون بحياتهم في جميع الاتجاهات بحثاً عن ملجأ. بعض الحاضرين في المكان سارعوا للاحتماء والاختباء داخل مبنى برج الإبرة القريب للهروب من تبادل إطلاق النار.

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تدفقت قوات شرطة عديدة إلى منطقة المهرجان للسيطرة على الموقع وتقديم المساعدة للمصابين. خلال عمليات التفتيش والنشاط الشرطي في المكان شوهد شخص واحد وهو مكبل واقتيد من قبل رجال الشرطة من الموقع. لا تزال ملابسات الحادث والخلفية لإطلاق النار قيد التحقيق، وأعلنت الشرطة أن تفاصيل إضافية ستُنشر لاحقًا.