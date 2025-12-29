كارثة في المكسيك: قطار خرج عن السكة، ولقي ما لا يقل عن 13 شخصاً مصرعهم

لقي ما لا يقل عن 13 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات بعد أن خرج قطار كان يقل 241 راكبًا وتسعة من أفراد الطاقم عن مساره في المكسيك، بحسب ما أفادت به السلطات في البلاد الليلة (الإثنين).

وقع الحادث يوم الأحد بين بلدتي تشيبلا ونيزندا في ولاية أواكساكا جنوب البلاد، على الطريق الذي يربط بين المحيط الهادئ وخليج المكسيك.

أكدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم النبأ، قائلةً إنه وفقًا للبحرية المكسيكية، لقي 13 شخصًا مصرعهم في الحادث وأصيب 98 آخرون، خمسة منهم إصاباتهم خطيرة. وقال حاكم ولاية أواكساكا، سالومون خارا، إن عدة جهات حكومية وصلت إلى موقع الحادث وقدمت المساعدة للمصابين.