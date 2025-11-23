مأساة أخرى في عائلته كنيدي: حفيدته تكشف هذه الحقيقة الصادمة

مأساة أخرى في عائلة كينيدي: تاتيانا شلوسبرغ، حفيدة الرئيس الأمريكي الأسبق جون إف. كينيدي البالغة من العمر 35 عامًا، كشفت أنه تم تشخيصها بسرطان في مرحلة نهائية، وأنه تبقى لها أقل من عام للعيش.

شيلوسبرغ، أم لطفلين، نشرت الخبر المأساوية في مقال شخصي نُشر في مجلة "نيو يوركر"، حيث شاركت بأنها تعاني من اللوكيميا النخاعية الحادة مع طفرة نادرة. وكتبت: "ربما عقلي يعيد تشغيل حياتي الآن لأن لدي تشخيصاً نهائياً، وكل هذه الذكريات ستضيع".

في المقالة، وصفت شلوسبرغ كيف اكتشف الأطباء السرطان بعد ساعات قليلة من ولادة طفلها الثاني في مايو 2024. منذ ذلك الحين، قضت معظم وقتها في العلاجات، التي شملت زراعة نخاع العظم، العلاج الكيميائي ونقل الدم. الطفرة النادرة التي تعاني منها، والمعروفة باسم Inversion 3، شائعة عادة بين المرضى الأكبر سنًا.

Cecilia SANCHEZ / AFPTV / AFP

شلوسبرغ خريجة جامعتي ييل وأوكسفورد، وعملت سابقاً كصحفية في "نيويورك تايمز"، ونشرت كتابها الأول عام 2019. نُشرت مقالتها في 22 نوفمبر\تشرين ثاني، الذكرى الثانية والستين لاغتيال جدها جون كينيدي عام 1963.