من الاعتراف بالجولان إلى إلغاء التأشيرات.. كولومبيا تعزز تقاربها مع إسرائيل

أعلنت إسرائيل وكولومبيا، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، في أحدث خطوة ضمن مسار تحسن العلاقات بين الجانبين.

وجاء القرار عقب محادثات بين وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ونظيره الكولومبي عمر بولا إسكوبار، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وكانت كولومبيا قد فرضت في يوليو/تموز 2025 تأشيرة دخول على حاملي جوازات السفر الإسرائيلية الراغبين في زيارة البلاد، وذلك على خلفية تدهور العلاقات بين حكومة الرئيس السابق غوستافو بيترو وإسرائيل.

سلسلة خطوات لإعادة العلاقات

ويأتي الإعفاء المتبادل من التأشيرات بعد سلسلة من الخطوات التي عكست تحسنًا ملحوظًا في العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، من بينها الاستئناف الكامل للعلاقات الدبلوماسية، وتعيين السفراء، ونقل السفارة الكولومبية إلى القدس، إلى جانب استئناف العمل باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

كما انسحبت كولومبيا من الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ومن «مجموعة لاهاي»، في إطار إعادة ترتيب موقفها السياسي تجاه إسرائيل.

وتوصل الجانبان كذلك إلى تفاهمات بشأن تعزيز التعاون السياسي والأمني والاقتصادي.

كولومبيا تعترف بسيادة إسرائيل على الجولان

وكانت بوغوتا قد أعلنت قبل نحو أسبوعين اعترافها بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، في تحول لافت في موقفها من القضية.

وقالت الحكومة الكولومبية إن استمرار عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، والأهمية الاستراتيجية للجولان بالنسبة إلى أمن إسرائيل، دفعاها إلى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المنطقة، معتبرة أن ذلك يرتبط بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها أمام التهديدات الخارجية.

كما أشارت إلى التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل، واعتبرت أن الحفاظ على السيطرة الإسرائيلية على الجولان يمثل، من وجهة نظرها، عنصرًا مهمًا في الأمن القومي الإسرائيلي.

لقاءات سياسية رفيعة

وزار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر كولومبيا هذا الشهر للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد أبيلاردو دي لا إسبرييا، حيث التقى الرئيس في مدينة بارانكيا.

وقال ساعر إنه يقدّر قرار الرئيس الكولومبي الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، واصفًا الخطوة بأنها «تاريخية»، كما أشاد بالتعاون مع نظيره الكولومبي.

ويعكس قرار إلغاء التأشيرات، إلى جانب الخطوات الدبلوماسية والاقتصادية الأخيرة، تحولًا واضحًا في مسار العلاقات الإسرائيلية-الكولومبية بعد فترة من التوتر، وسط توجه معلن من الجانبين نحو توسيع التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.