تحول سياسي في تشيلي: مرشح اليمين يفوز بانتخابات الرئاسة

تتجه نحو اليمين بصورة حادة : الانتخابات الرئاسية في تشيلي انتهت أمس (بين الأحد والإثنين) بانقلاب سياسي ، حيث فاز ممثل الحزب الجمهوري المحافظ، خوسيه أنطونيو كاست، بنسبة 58% من أصوات الناخبين على ممثلة الحزب الشيوعي، جانيت خارا، التي حظيت بدعم الحكومة الحالية. فوز كاست يمثل التوجه الأشد نحو اليمين في تاريخ البلاد منذ نهاية الديكتاتورية العسكرية لأوغوستو بينوشيه عام 1990.

تركزت حملة كاست بشكل رئيسي على مخاوف الجمهور من ارتفاع معدلات الجريمة وعلى سياسة الهجرة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. طوال حياته السياسية، اقترح بناء جدران حدودية، نشر الجيش في المناطق ذات معدلات الجريمة المرتفعة، وطرد جميع المهاجرين المتواجدين في البلاد بشكل غير قانوني.

تشيلي، التي تُعتبر واحدة من الدول الآمنة في أمريكا الجنوبية، تعاني في السنوات الأخيرة من ارتفاع معدلات الجرائم العنيفة في البلاد، وبدأت منظمات الجريمة باستغلال الحدود المفتوحة مع بوليفيا وبيرو لتهريب المخدرات والاتجار بالبشر.

وزير الخارجية جدعون ساعر هنأ الرئيس المُنتخب في حسابه على منصة X، وكتب أن فوز كاست "يعبّر عن رغبة الشعب التشيلي في التغيير". كما كتب وزير الخارجية أنه يأمل أن "ينعكس هذا التغيير أيضاً في تعزيز العلاقات بين بلدينا وفي دفع التعاون بين شعبينا".

كما هو معروف، يُعتبر رئيس تشيلي الحالي، غابرييل بوريتش، معادياً لإسرائيل. خلال فترة ولايته رفض تسلّم أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي في البلاد، أعاد سفير تشيلي من تل أبيب، بل ودعم الإجراءات ضد دولة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.