الأرجنتين :اعتقال سبعة أشخاص خططوا لعملية ضد يهود وبسبب عضويتهم بمنظمة مسلحة

أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الاتحادية في الأرجنتين (PFA) ، اليوم (السبت)، أنها ألقت القبض على سبعة مشتبه بهم بالانتماء إلى "منظمة مسلحة" ذات ميول إسلامية خططت لشن هجوم ضد الجالية اليهودية في البلاد.

وقامت الشرطة الاتحادية الأرجنتينية، بحسب اعلانها، بتفكيك "منظمة مسلحة" ذات ميول إسلامية خططت لهجوم ضد الجالية اليهودية في مندوزا. وأفيد أيضًا أن القضية أُحيلت الآن إلى محكمة في ميندوزا. وقالت وزيرة الدفاع باتريشيا بولريتش على وسائل التواصل الاجتماعي: "سوف نتخلص من كل واحد من هؤلاء المجرمين الذين يعتزمون زرع الخوف بين الأرجنتينيين، وسوف يدفعون ثمن ذلك".

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في غضون ذلك، قبل نحو أسبوع، أفادت قناة BFMTV الفرنسية عن اعتقال شاب مسلم، للاشتباه في محاولته اختطاف مصلين من كنيس يهودي في منطقة هلوار. كما حاول المشتبه به قتل سائق سيارة أجرة وخطط لهجوم على دار سينما في المنطقة.

وكان المشتبه به، وهو شاب يبلغ من العمر حوالي 26 عاما، قضى في السجن محكومية لمدة ثلاث سنوات تقريبا لارتكابه جرائم جنائية.

وفي السجن، تشددت آراؤه وأصبح متطرفا، وفقا للتقرير. وقبل أيام قليلة من الاعتقال، حاول المشتبه به قتل سائق سيارة أجرة من منطقة هلوار جنوب باريس. وفي وقت الهجوم، بحسب الشهادة، أعرب عن دعمه لحماس، وادعى أنه يريد الانتقام لمقتل النساء والأطفال في غزة. وبعد فشله في مهمته، سرق سيارة الأجرة الخاصة بالضحية.