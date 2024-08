الأرجنتين :اعتقال سبعة أشخاص خططوا لعملية ضد يهود وبسبب عضويتهم بمنظمة مسلحة

أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الاتحادية في الأرجنتين (PFA) ، اليوم (السبت)، أنها ألقت القبض على سبعة مشتبه بهم بالانتماء إلى "منظمة مسلحة" ذات ميول إسلامية خططت لشن هجوم ضد الجالية اليهودية في البلاد.

وقامت الشرطة الاتحادية الأرجنتينية، بحسب اعلانها، بتفكيك "منظمة مسلحة" ذات ميول إسلامية خططت لهجوم ضد الجالية اليهودية في مندوزا. وأفيد أيضًا أن القضية أُحيلت الآن إلى محكمة في ميندوزا. وقالت وزيرة الدفاع باتريشيا بولريتش على وسائل التواصل الاجتماعي: "سوف نتخلص من كل واحد من هؤلاء المجرمين الذين يعتزمون زرع الخوف بين الأرجنتينيين، وسوف يدفعون ثمن ذلك".

https://x.com/i/web/status/1824569378307772537