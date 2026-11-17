من المتوقع أن يتلقى سكان الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء) رسالة طوارئ تقطع البث التلفزيوني والإذاعي في أنحاء البلاد. ويأتي ذلك في إطار اختبار وطني مخطط له لنظام الإنذار الأمريكي، يُجرى بالتعاون بين الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) ولجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، ويشمل بث رسالة خاصة عبر جميع محطات الإذاعة والتلفزيون في البلاد. وستستمر الرسالة نحو دقيقة، ثم يعود البث إلى برامجه المعتادة.

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خلال التجربة، ستُبث أصوات التنبيه المعروفة لنظام الطوارئ الأمريكي، إلى جانب رسالة مسجّلة توضّح أن الأمر مجرد اختبار وأن الجمهور غير مطالب باتخاذ أي إجراء. وسيكون نص الرسالة: «هذا اختبار على مستوى البلاد لنظام التنبيه في حالات الطوارئ، يُجرى بتكليف من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ. هذا مجرد اختبار. لا يُطلب من الجمهور اتخاذ أي إجراء».

على عكس الاختبارات السابقة، سيركز الاختبار هذه المرة على أنظمة البث التلفزيوني والإذاعي فقط. ولا يُتوقع أن تصدر الهواتف المحمولة صفيرًا أو تهتز أو تتلقى رسالة في إطار الاختبار. وقد صُمم نظام الإنذار الأمريكي لتمكين السلطات من نقل المعلومات إلى الجمهور أثناء حالات الطوارئ، بما في ذلك تمكين رئيس الولايات المتحدة من مخاطبة المواطنين خلال أزمة وطنية. ويضم النظام آلاف هيئات البث ومزودي خدمات الاتصالات، ويُستخدم أيضًا لإرسال تحذيرات بشأن الكوارث والأحداث التي تستدعي انتباه الجمهور.

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أوضحت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) أن الهدف من الاختبار هو التأكد من أن النظام يعمل على نحو صحيح وتحديد الأعطال المحتملة قبل وقوع حالة طوارئ فعلية. وبموجب القانون الأمريكي، يجب إجراء اختبار على مستوى البلاد للنظام مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات. وقد أُجري الاختبار السابق في أكتوبر 2023.

أثار توقيت التجربة تساؤلات على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا بعد وقوع سلسلة من الاضطرابات في أنظمة وخدمات رئيسية في الولايات المتحدة والعالم خلال الأيام الأخيرة. ومن بين هذه الاضطرابات، عطل واسع النطاق لدى مايكروسوفت أثّر في خدمات الشركة، وأمرت هيئة الطيران الأمريكية بوقف الرحلات الجوية في أنحاء البلاد، وأبلغت بنوك وشركات طيران عن أعطال في أنظمتها.

أوضحت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) أنه لا توجد صلة بين الأحداث والاختبار، وأنه مجرد فحص روتيني محدد مسبقًا. وتطرقت الوكالة أيضًا إلى الشائعات المتداولة بهذا الشأن، مؤكدةً أنه لا توجد حالة طوارئ سرية وراء الفحص.