حادث خطير في برونكس بنيويورك: إليزابيث بارون، شابة تبلغ من العمر 27 عامًا، فقدت وعيها وأصيبت بسكتة قلبية في مركز للطب البديل، بعد أن حُقنت بعلاج مضاد للشيخوخة (مصل من نوع NAD+).

فوراً تم نقل بارون إلى المستشفى، لكن الأطباء اضطروا هناك لإعلان وفاتها. بعد عدة ساعات، اعتقلت الشرطة لويس روحاس كابريرا البالغ من العمر 55 عاماً، الذي أجرى الإجراء الطبي القاتل، ووجهت إليه تهم تعريض حياة للخطر بالإهمال وإجراء علاج طبي بدون ترخيص.

خلال جلسة النظر في تمديد اعتقاله، كشف مساعد المدعي لمقاطعة برونكس، إيتان رايسباوم، أن كابريرا يحمل رخصة طبية فقط في جمهورية الدومينيكان، وليس مخولاً بممارسة الطب أو وصف الأدوية في الولايات المتحدة.

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أكد المدعي أن كابريرا تم اعتقاله مرتين في السابق في مطار نيوآرك، نيوجيرسي، وكان بحوزته معدات طبية وأدوية مهربة، وقال في المحكمة إن "روخاس كابريرا أجرى العلاج دون أي صلاحية لممارسة الطب في البلاد". من ناحية أخرى، دافع ابن المشتبه به عن والده وقال باكياً: "هو إنسان جيد، أب جيد وطبيب جيد".

جارت الراحلة، باولا شاف، نعتها قائلة: "كنتُ في صدمة كبيرة. كانت امرأة جميلة جدًا، ويبدو أنها كانت تبدو بصحة جيدة جدًا وتهتم بصحتها". الآن ينتظر المحققون ومكتب الطبيب الشرعي الرئيسي نتائج التشريح بعد الوفاة، والتي قد تؤدي إلى تشديد التهم ضد الطبيب غير المرخص. المحكمة أمرت بإطلاق سراحه بدون كفالة حتى يتم الحصول على النتائج، لكنها ألزمتْه بإيداع جواز سفره.