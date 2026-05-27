تقرير يثير عاصفة في واشنطن: اتهامات لقطر بالتأثير على التعليم الأميركي ضد إسرائيل

كشف تقرير صادر عن معهد دراسة معاداة السامية العالمية والسياسة أن قطر استثمرت أكثر من 65 مليون دولار في النظام التعليمي الأميركي للتأثير على المحتوى والإضرار بالتحالف الإسرائيلي.

ووفقًا للتقرير المنشور في "جويش إنسايدر"، فمن بين الأمور التي وُجّهت هذه الموارد لها، برامج تدريب المعلمين من خلال صندوق قطر العالمي، بهدف ترسيخ مناهج تشكك في حق إسرائيل في الوجود، وتطبيع ما وصفه التقرير بـ "الإرهاب". ودعا المعهد الى فتح تحقيق فيدرالي، ونتيجةً لذلك، أعلن رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب، النائب كيفن كيلي، أنه سيعمل على حماية الأوساط الأكاديمية من التأثيرات الخارجية.

كما أدان النائب جاريد موسكوفيتتش والنائبة أليس ستيفانيك النتائج، ودعوا إلى منع أي حكومة أجنبية من تصميم مواد تعليمية في الولايات المتحدة.