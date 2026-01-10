عمدة نيويورك يدين هتافات مؤيدة لحماس في احتجاج فلسطيني أمام كنيس

أدان عمدة نيويورك، زهران ممداني، يوم الجمعة، هتافات في احتجاج مؤيد للفلسطينيين، تضمنت عبارة "نحن ندعم حماس"، واصفًا دعم أي منظمة إرهابية بأنه غير مقبول في المدينة.

وكتب ممداني على منصة X:"الهتافات التي تدعم منظمة إرهابية ليس لها مكان في مدينتنا."

وجاءت تصريحاته مصحوبة بصورة لعنوان نشرته صحيفة نيويورك تايمز عن تعليقاته السابقة على الاحتجاج.

الاحتجاج، الذي نظمته الجمعية الفلسطينية (PAL-Awda)، أقيم مساء الخميس أمام كنيس محلي، رفضًا لحدث عقاري مرتبط بإسرائيل نظمه Mortgage Israel وTivuch Shelly. وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي أن بعض المتظاهرين هتفوا:"قولها بصوت عالٍ وبوضوح، نحن ندعم حماس هنا."

ردود الفعل السياسية

رد عدد من السياسيين الأمريكيين على هذه الهتافات في اليوم التالي. فقد دان كل من تشاك شومر، زعيمة الأقلية في مجلس الشيوخ، والمدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس، وحاكمة نيويورك كاثي هوشول هذه اللغة، مؤكدين على تصنيف حماس كمنظمة إرهابية.

كما انتقدت العضوة في الكونغرس ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز الهتافات يوم السبت، وقالت على منصة X:"المسيرة في حي يهودي في المقام الأول وقيادة هتاف يقول 'نحن ندعم حماس' أمر مقزز ومعادٍ للسامية."

عندما سُئل ممداني من قبل مراسل بوليتكو عن رأيه في الهتافات، قال:"هذه اللغة خاطئة، ولا أرى لها مكانًا في مدينة نيويورك."

وفي بيان أرسله لاحقًا إلى نيويورك تايمز، أضاف ممداني:"الخطاب والعروض التي شاهدناها خاطئة، ولا مكان لها في مدينتنا."