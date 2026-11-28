أمضت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، ليلة ثانية في مطار سان خوسيه الدولي، بعدما مُنعت من دخول أراضي كوستاريكا. وكانت الإيطالية قد وصلت الخميس لتسلّم شهادة دكتوراه فخرية منحتها لها جامعة كوستاريكا، لكنها اضطرت إلى المشاركة في الحفل عبر تقنية الاتصال المرئي، فيما تسلّمت إحدى مساعداتها التكريم نيابةً عنها.

وكتبت على منصة إكس: «الليلة الثانية في المطار. يرافقني أفراد الأمن في كل تنقلاتي. مقاعد غير مريحة، وضجيج، وإضاءة ساطعة. أعدّ الساعات المتبقية حتى موعد رحلتي».

برّر مدير إدارة الهجرة في كوستاريكا، عمر بادييا، هذا القرار بوجود تهديد للأمن القومي، مشيرًا إلى تنبيه دولي بشأن صلات بأعمال إرهابية، من دون أن يوضح مصدر التنبيه أو طبيعة الأفعال المنسوبة إليها. ووصفت ألبانيزي هذه الاتهامات بأنها «سخيفة»، نافيةً أي صلة لها بالإرهاب، ومشيرةً إلى احتمال أن يكون القرار من تداعيات العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

رحّب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بقرار سان خوسيه، متهمًا ألبانيزي باستغلال ولايتها الأممية لنشر الدعاية وإضفاء الشرعية على منظمات إرهابية والتشهير بإسرائيل والولايات المتحدة بصورة منهجية.

في المقابل، أدانت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، والممثل الأمريكي مارك روفالو، المعروف بمواقفه الناقدة لإسرائيل، هذا الحظر بشدة. كما طلب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من السلطات الكوستاريكية إعادة النظر في قرارها.

بعد تلقيها طعنًا، منحت الدائرة الدستورية في كوستاريكا سلطات الهجرة مهلة 24 ساعة لتبرير قرارها..

في مايو، أعادت وزارة الخزانة الأمريكية فرض العقوبات عليها، التي فُرضت في الأصل في يوليو 2025. وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد اتهم المقررة آنذاك، من بين أمور أخرى، بدعم الإرهاب.