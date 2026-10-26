المعركة المتقاربة في انتخابات الرئاسة في البرازيل حُسمت خلال الليل (بين الأحد والاثنين) لصالح الرئيس الحالي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (لولا)، البالغ من العمر 80 عامًا، الذي تغلب على فلافيو بولسونارو، البالغ من العمر 45 عامًا، ابن الرئيس السابق جايير، الذي سعى لإعادة بناء إرث والده. الرئيس لولا، المعروف بمواقفه المناهضة لإسرائيل، حصل على حوالي 51.8% من الأصوات، بينما حصل بولسونارو على حوالي 48.2%. الحديث هنا عن فارق يقارب 4.2 ملايين صوت بين المرشحين الاثنين.

بولسونارو رفض قبول هزيمته في الانتخابات ووجه انتقادات للمحكمة، التي قررت تمديد مدة فتح صناديق الاقتراع في البلاد. وقال: "لن أقبل حقيقة أن قواعد اللعبة تم تغييرها في اللحظة الأخيرة، مرة أخرى، من قبل أصدقاء لولا في المحكمة العليا الفيدرالية. لا يوجد أي تفسير لحدوث مثل هذا الشيء. هناك أمور كثيرة تتطلب التوضيح، قبل أن تتقبل البرازيل هذه الحيلة القذرة التي حدثت الآن - في هذه الانتخابات. لن أتخلى عن بلدي البرازيل".

رئيس البرازيل، لولا، احتفل بفوزه في الانتخابات: "أنا فخور جدًا، أولاً وقبل كل شيء، لأنني الرئيس الوحيد للجمهورية - عامل معادن بدون شهادة أكاديمية - الذي تم انتخابه ديمقراطيًا أربع مرات لقيادة هذا البلد. في العالم كان لدينا روزفلت، الذي انتُخب أربع مرات، لكنه لم يستطع إكمال ولايته بسبب مرض خطير جدًا".

وقال "حسنًا، 'لولا الصغير' لن يطلب لنفسه ولاية أخرى، لكن هذه الولاية سأنهيها وأنا أعمل بجهد أكثر من أي واحد منكم".

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مرشح اليسار لولا دا سيلفا دخل الجولة السابقة من الانتخابات الرئاسية، التي أُجريت في بداية الشهر، كمرشح متقدم في معظم الاستطلاعات، على أمل تأمين ولاية رابعة وإطالة مسيرة سياسية شكّلت الدولة لأكثر من عقدين.

يتبنى بولسونارو، حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطاً يمينياً واضحاً ومؤيداً للولايات المتحدة، ويسعى صراحةً إلى تعزيز العلاقات مع إسرائيل، في الوقت الذي ينضم فيه إلى الكتلة اليمينية المتنامية في القارة، والتي تضم الأرجنتين وكولومبيا وباراغواي. في المقابل، يسعى الرئيس اليساري لولا إلى الحفاظ على سياسة خارجية مستقلة، والابتعاد عن واشنطن، وتعزيز التحالفات الاقتصادية مع الصين ودول الجنوب العالمي.