حادث مروّع في نيويورك: اصطدام طائرة ركاب بمركبة إطفاء في المطار

وقع حادث غير عادي ومروع الليلة الماضية (بين الأحد والإثنين) في مطار بنيويورك، عندما اصطدمت طائرة ركاب بمركبة إنقاذ وإطفاء تابعة لسلطة الموانئ خلال عملية ميدانية.

وفقًا لمصادر مطلعة على التفاصيل، قُتل شخصان في الحادثة - الطيار ومساعد الطيار للطائرة. بالإضافة إلى ذلك، أُصيب شخصان آخران في الحادث.

هذه رحلة تابعة لشركة Jazz Aviation التي عملت نيابة عن Air Canada. ووفقًا للتقارير، كان على متن الطائرة 76 راكبًا وأربعة من أفراد الطاقم وقت الحادث. وبحسب المصادر، كان على متن الطائرة مجموعة من اليهود الحريديم من منطقة نيويورك.

مكتب الطب الشرعي في نيويورك يتعامل مع الحالة، والظروف الكاملة للحادثة قيد التحقيق.

أشارت هيئة الموانئ إلى أن مركبة الإطفاء التي تضررت كانت في خضم جهود الاستجابة لحادث آخر في منطقة المطار، عندما وقع الاصطدام.