تقرير: اعتقال مشتبه بإطلاق النار قرب نادي الغولف الذي تواجد به ترامب

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أنه على الطريق السريع I-95 في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، ألقت الشرطة المحلية القبض على مشتبه به بإطلاق النار بالقرب من نادي الجولف حيث كان يتواجد الرئيس السابق دونالد ترامب. وبحسب التقرير، ليس من الواضح ما إذا كان المشتبه به في إطلاق النار كان داخل ملعب الجولف حيث كان ترامب أو بالقرب منه. وجاء في التقرير أن "أحد عناصر الخدمة السرية فتح النار، وأطلق النار عدة مرات".

وأفاد المتحدث باسم حملة الرئيس السابق دونالد ترامب، مساء اليوم (الأحد)، أنه "تم إطلاق عدة أعيرة نارية على نادي ترامب الوطني للغولف في ويست بالم بيتش، حيث كان الرئيس السابق يلعب الجولف".

https://x.com/i/web/status/1835385328296718492 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وفي تغريدة على شبكة "إكس"، أفاد ستيفن تشونغ، مدير الاتصالات في حملة ترامب، أن الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الأمريكي "آمن"، وأنه "لا توجد تفاصيل أخرى في الوقت الحالي".

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن شخصين أطلقا النار على بعضهما البعض خارج نادي ترامب للغولف، وأن ترامب ليس في خطر، وفقا لمصادر إنفاذ القانون.

في غضون ذلك، غرد السيناتور الجمهوري البارز ليندسي جراهام على حساب X: "لقد تحدثت للتو مع الرئيس ترامب. إنه أحد أقوى الأشخاص الذين عرفتهم على الإطلاق. إنه في حالة معنوية جيدة وأكثر تصميمًا من أي وقت مضى على إنقاذ بلدنا".

https://x.com/i/web/status/1835388250489253959 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

أبلغتنا الخدمة السرية، بالتعاون مع مكتب عمدة مقاطعة بالم بيتش، أنهم يحققون في "حادثة مع الرئيس السابق دونالد ترامب وقعت قبل الساعة الثانية بعد الظهر بوقت قصير. الرئيس السابق بخير".

https://x.com/i/web/status/1835390587673153888 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ذكرت شبكة "إن بي سي" أن جهاز الخدمة السرية نقل المرشح الرئاسي دونالد ترامب إلى مكان آمن كإجراء احترازي بعد أن سمعت سلطات إنفاذ القانون إطلاق النار. ولم يؤكد المسؤولون أن أي شخص قد أصيب بالرصاص بالفعل. في هذه المرحلة المبكرة جدًا (14:56 بتوقيت القدس) لا يوجد ما يشير أو دليل يشير إلى أن ترامب كان الهدف المقصود، لكن التحقيق بدأ للتو ويمكن أن يتغير، كما يؤكد المسؤولون.

يشار إلى أنه قبل شهرين، نجا ترامب من محاولة اغتيال أثناء إلقائه كلمة في ولاية بنسلفانيا عندما سُمعت أصوات إطلاق نار، وسمع صراخ، ومن ثم شوهد الرئيس السابق راكضاً تحت المنصة في محاولة لحماية نفسه، وسرعان ما تم إجلاؤه من مكان الحادث من قبل عملاء الخدمة السرية الذين كانوا حوله لحمايته. وتلقى العلاج الطبي بعد إصابته في أذنه.