وجّه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن انتقادات حادة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بتقديم حساباته السياسية الشخصية على المصالح الاستراتيجية لإسرائيل، والتراجع عن تعهداته بشأن الحد من سقوط المدنيين في قطاع غزة، وذلك في مقتطفات من مذكراته الجديدة «عديني يا أميركا»، كشفت عنها شبكة CNN .

ويستعرض بايدن في الكتاب مسار العلاقة المتوترة مع نتنياهو، التي امتدت على مدى عقود، ويقول إن إحباطه من رئيس الحكومة الإسرائيلية تصاعد خلال الحرب، رغم تفهمه للضغوط التي واجهها عقب هجوم السابع من أكتوبر. ويؤكد أنه كرر مطالباته باتخاذ خطوات تقلص الأضرار المدنية، لكنه لم يجد استجابة فعلية على الأرض.

وبحسب بايدن، كان نتنياهو يقرّ في محادثاتهما بأن ارتفاع أعداد القتلى الفلسطينيين يضر بصورة إسرائيل ويضعف الدعم الأميركي للحرب، لكنه كان يعود في كل مرة إلى النهج العسكري نفسه. ويكتب الرئيس السابق أن الجانب الإسرائيلي كان يقدم تفسيرات وتبريرات في أعقاب مطالب واشنطن، فيما ظلت النتائج على حالها، مضيفاً أن نتنياهو كان يطلق وعوداً لم يكن مستعداً أو قادراً على تنفيذها.

وذهب بايدن إلى حد التشكيك في قدرة نتنياهو على التفكير بمنطق رجل الدولة، معتبراً أنه لم يضع المصالح بعيدة المدى لإسرائيل فوق احتياجاته السياسية الآنية. وتأتي هذه الانتقادات في وقت ظل فيه بايدن عرضة لاتهامات داخل الولايات المتحدة بأنه منح نتنياهو هامشاً واسعاً لمواصلة الحرب، رغم الخلافات المتكررة بينهما والضغوط الأميركية بشأن حماية المدنيين.

خلافات البيت الأبيض ونتنياهو.. تهديدات بوقف السلاح

وتعيد مذكرات بايدن إلى الواجهة المواجهات التي شهدتها العلاقة بين واشنطن وتل أبيب خلال الحرب، والتي تناولها أيضاً مسؤولون أميركيون سابقون في كتب صدرت مؤخراً. فقد كشف بريت ماكغورك، مستشار بايدن لشؤون الشرق الأوسط وأحد أبرز المشاركين في مفاوضات الرهائن، عن مكالمة غاضبة بين الرئيس الأميركي ونتنياهو في أبريل/نيسان 2024، عقب مقتل سبعة موظفين في منظمة «المطبخ المركزي العالمي» بغارة إسرائيلية في غزة.

ووفق رواية ماكغورك، واجه بايدن نتنياهو بحدة، مطالباً إياه بتفسير ما جرى، ولوّح بوقف شحنات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل. وكادت الإدارة الأميركية، بحسب الكتاب، أن تتخذ خطوات أكثر تشدداً، لولا التحذيرات الاستخباراتية من هجوم إيراني واسع على إسرائيل، والتي دفعت واشنطن إلى إعطاء الأولوية للاستعدادات الدفاعية.

كما تناول ماكغورك الخلافات بشأن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، مشيراً إلى أن نتنياهو لم يُظهر استعجالاً في التوصل إلى اتفاق خلال لقاءات مطلع عام 2024، وركز بصورة أكبر على استمرار الحملة العسكرية. لكنه حمّل حركة حماس الجزء الأكبر من مسؤولية تعثر المفاوضات، واعتبر أن الضغوط الأميركية على إسرائيل ساهمت في تصلب موقف الحركة.

وفي رواية مغايرة، اتهم فيل غوردون، مستشار الأمن القومي السابق لنائبة الرئيس كامالا هاريس، نتنياهو بإضافة شروط جديدة إلى مفاوضات الرهائن في يوليو/تموز 2024، خلافاً لمواقف مسؤولين أمنيين إسرائيليين، ما أدى إلى تأخير التوصل إلى اتفاق. ومن بين تلك الشروط، الإبقاء على قوات إسرائيلية في محور فيلادلفيا ووضع آلية لمراقبة عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع، وهي مطالب قال غوردون إنها ساهمت في إطالة أمد المفاوضات وسقوط مزيد من الضحايا والرهائن.

هاريس أيضاً اتهمت نتنياهو بتفضيل ترامب

وتتقاطع انتقادات بايدن مع ما ورد في مذكرات كامالا هاريس، التي اتهمت نتنياهو بالتقليل من شأنها خلال تعاملاتهما، وبالتفضيل السياسي لعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، باعتباره أكثر استعداداً لدعم توجهاته بشأن مستقبل قطاع غزة.

وكتبت هاريس أن نتنياهو كان يريد التعامل مع ترامب، فيما تحدثت عن اجتماع متوتر في يوليو/تموز 2024 واجهته خلاله بشأن الأزمة الإنسانية في غزة، واتهمته بالمماطلة وإطالة أمد الحرب. لكنها وجهت انتقادات أيضاً إلى بايدن، معتبرة أن تعاطفه مع معاناة الفلسطينيين لم يكن بمستوى تعاطفه مع الإسرائيليين والأوكرانيين.

وتكشف هذه الروايات، الصادرة عن شخصيات من الإدارة الأميركية السابقة، حجم التباينات التي رافقت إدارة الحرب، بين ضغوط البيت الأبيض لاحتواء الخسائر المدنية والمساعي للتوصل إلى اتفاق للرهائن، وبين إصرار نتنياهو على مواصلة العمليات العسكرية، وسط خلافات بشأن أهداف الحرب وترتيبات اليوم التالي في غزة.

بايدن يدافع عن قراراته.. ويهاجم قيادات الحزب الديمقراطي

وفي الجانب الداخلي، تناول بايدن في مذكراته تداعيات الحرب على موقعه السياسي داخل الحزب الديمقراطي قبيل انتخابات 2024، في ظل تصاعد الاحتجاجات على سياسته تجاه غزة، ولا سيما حركة «غير الملتزمين» التي دعت الناخبين إلى عدم منح دعم صريح له خلال الانتخابات التمهيدية، وحققت حضوراً في ولايتي ميشيغان ومينيسوتا، اللتين تضمان جاليات عربية ومسلمة كبيرة.

ورغم الضغوط، يرفض بايدن تصوير نفسه باعتباره رئيساً فقد نفوذه داخل الحزب، ويقول إن أياً من أبرز المرشحين الديمقراطيين لم يتحدّه في السباق الرئاسي. كما يستند إلى أحداث السابع من أكتوبر للدفاع عن قدراته العقلية، رداً على الانتقادات التي أثارها تقرير المحقق الخاص روبرت هوار بشأن تقدمه في السن وضعف ذاكرته، مشيراً إلى أنه كان يتعامل آنذاك مع أزمة دولية غير مسبوقة.

وفي فصل يتناول انسحابه من السباق الرئاسي، يعبّر بايدن عن شعوره بالخيانة من جانب شخصيات ديمقراطية بارزة، بينها نانسي بيلوسي وتشاك شومر، اللذان قال إنهما ضغطا عليه للتخلي عن ترشحه، بعد تراجع الدعم السياسي وتزايد المخاوف من قدرته على هزيمة ترمب. ويصف مواجهاته معهما بمرارة، مؤكداً أن الولاء كان عاملاً أساسياً في نظرته إلى علاقاته السياسية.

كما يرفض بايدن اعتبار المناظرة التي جمعته بترامب في يونيو/حزيران 2024 السبب الوحيد وراء انسحابه، ويقول إنه أدرك سوء أدائه لكنه كان يعتقد أنه قادر على استعادة موقعه في مواجهة أخرى. ويشير إلى أن علاقته ببيلوسي، التي امتدت لعقود، تضررت بشدة خلال تلك الفترة، وانقطعت الاتصالات بينهما لأشهر.

وفي روايته عن اللقاء الذي جمعه بترامب في البيت الأبيض عقب الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، يقول بايدن إن الرئيس المنتخب أبدى اهتماماً أكبر بشخصيات القادة الدوليين منه بالقضايا السياسية، رغم أن الاجتماع تناول ملفات بينها الحرب في أوكرانيا، والتطورات في إسرائيل وغزة، والعلاقات مع الصين. وذكر أن اللقاء، الذي كان مقرراً أن يستمر نصف ساعة، امتد لنحو ساعتين.

وتأتي المذكرات في وقت يواجه فيه بايدن، البالغ 83 عاماً، مرض سرطان البروستاتا المتقدم، الذي انتشر إلى عظامه، فيما أعلن تقليص ظهوره الإعلامي للترويج للكتاب. وقال في مقابلة حديثة إنه لو كان يعلم بإصابته بالسرطان خلال فترة رئاسته، لما خاض سباقاً لولاية ثانية، معتبراً أن ترشح رجل في الثمانين من عمره يعاني من المرض للرئاسة لم يكن قراراً مناسباً.