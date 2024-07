مطلق النار الذي حاول اغتيال دونالد ترامب هو توماس ماثيو كروكس||تفاصيل ومعلومات عن شخصيته

ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن مطلق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا يدعى توماس ماثيو كروكس من بيتال بارك، ويبلغ من العمر 20 عاما، وهو ما أكده مكتب التحقيقات الفيدرالي في بورو يوم الأحد، لكن لم يتم الإعلان عن دوافعه لارتكاب الاغتيال رغم ان كروكس ظهر في فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يقول فيه "أنا أكره ترامب وأكره االجمهوريين"

وقتل كروكس بنيران عناصر القوات الأمنية بعد محاولته اغتيال الرئيس الأمريكي السابق ، ووفقًا لسجلات الانتخابات الأمريكية، تم تسجيل كروكس باعتباره جمهوريًا - لكنه تبرع مرة واحدة بمبلغ 15 دولارًا للحزب الديمقراطي. اعتقل كروكس عدة مرات في الماضي بسبب مضايقة الجمهور والاعتداءات. كما ارتبط بجماعات متطرفة تعمل في الولايات المتحدة. وهكذا، في عام 2023، شارك في مظاهرات عنيفة في سياتل مع منظمة أنتيفا الراديكالية المناهضة للفاشية. وفي عام 2022 أيضًا، شارك في المظاهرات العنيفة للتنظيم في بورتلاند.

عاش كروكس في ضاحية بيثيل بارك بولاية بنسلفانيا، على بعد حوالي 35 كيلومترا جنوب التجمع الذي تحدث فيه ترامب، في مدينة بتلر. تخرج كروكس من مدرسة بيثيل بارك الثانوية عام 2022.

توجه الصحفيون الى والد كروكس وسألوه عن الحادث، فقال إنه يحاول أن يفهم"ما الذي يحدث بحق الجحيم" وقال إنه "سأنتظر حتى أتحدث إلى سلطات إنفاذ القانون" قبل أن يتحدث عن ابنه.

وكان ترامب يحضر اجتماعا حاشدا في بتلر، وهي بلدة على بعد عدة أميال شمال بيتسبرغ، عندما أصابت رصاصة أذنه. وبعد سقوطه على الأرض، ظهر واقفاً بينما كان عملاء الخدمة السرية يتجمعون حوله، تم رفع قيضة يده والدم يسيل على وجهه في تحد.

وذكرت التقارير أن شخصا بريئا من المشاركين في التجمع الانتخابي قتل وأصيب آخر برصاص مطلق النار.