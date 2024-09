"النازي الأسود"، يدعم العبودية ويتعاطي المنشطات :العاصفة الجديدة التي يثيرها مرشح ترامب في كارولاينا الشمالية

قبل نحو شهر ونصف من موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، تثير البلاد قضية جديدة بعد تحقيق أجرته شبكة "سي إن إن" حول المرشح الجمهوري لمنصب حاكم ولاية كارولاينا الشمالية مارك روبنسون.

وكشف التحقيق، الذي نشر الليلة الماضية (الخميس)، أنه قبل عقد من الزمن، يُزعم أن المرشح الذي حصل على دعم دونالد ترامب، والذي أطلق عليه اسم "مارتن لوثر كينغ المتعاطي المنشطات"، أطلق على نفسه اسم "النازي الأسود"، وأعرب عن دعمه لـ عودة العبودية على موقع يحتوي على محتوى إباحي.

روبنسون، الذي أعرب سابقًا عن عدائه تجاه المتحولين جنسيًا في حملته، كتب أيضًا في المنتدى أنه يحب مشاهدة المواد الإباحية المتحولة جنسيًا. ووفقا لتقرير شبكة التلفزيون الأمريكية، فإن العديد من تعليقات روبنسون كانت "جنسية وغبية بطبيعتها" وتم الإدلاء بها بين عامي 2008 و2012 على موقع Nude Africa، وهو موقع للرسائل الإباحية. وقالت شبكة CNN إن التعليقات كتبت تحت اسم المستخدم Minisoldr، وهو الاسم المستعار لروينسون الذي يستخدم غالبًا على الإنترنت. ونفى روبنسون، الذي تحدث إلى شبكة CNN، هذه التصريحات وأصر على أنه سيواصل حملته.

وبعد نشر القصة، أعادت حملة كامالا هاريس تداول أمثلة على وسائل التواصل الاجتماعي لترامب يمتدح روبنسون. وكتب المتحدث باسم حملة المرشح الديمقراطي، عمار موسى، في منصة X أن المرشح الجمهوري للرئاسة، "يعاني من مشكلة مارك روبنسون".

https://x.com/i/web/status/1836863694237528241