خلال زيارة بايدن لكاليفورنيا: سرقة عميل بالخدمات السرية تحت تهديد السلاح

تعرض أحد عملاء الخدمة السرية الأمريكية للسرقة تحت تهديد السلاح بينما كان الرئيس جو بايدن يزور لوس أنجلس لحضور حفل لجمع التبرعات خلال عطلة نهاية الأسبوع، جاء هذا وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وواجه العميل، العائد من عمله مساء السبت، لصا في حي سكني في توستين، على بعد حوالي ساعة بالسيارة من لوس أنجلس، وفقا لتصريحات جهاز الخدمة السرية الأمريكية.

تلقت شرطة توستين مكالمة قليلا بعد الساعة 21:30 ، حيث أبلغ العميل عن السرقة. أفادت الشرطة أن العميل تم سرقة حقيبته تحت تهديد المسدس ، وأن العميل الذي لم يصب ، أطلق النار من مسدسه خلال المواجهة. وأفادت الخدمة السرية أنهم لا يعلمون إذا أصيب أحد في الحادث.

بالإضافة إلى ذلك ، قالت شرطة توستين أمس إنه لم يتم العثور على مشتبه به في السرقة حتى الآن. وجد الشرطة بعض الأغراض المسروقة العائدة للعميل في منطقة الحادث، و أبلغت الشرطة عن سيارة مشبوهة تم رؤيتها تغادر الموقع.