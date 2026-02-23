مقتل زعيم كارتل قوي في المكسيك يثير موجة عنف واسعة في أنحاء البلاد

أعلنت حكومة المكسيك اليوم (الأحد) أن الزعيم المخضرم لكارتل "خاليسكو الجيل الجديد" (CJNG)، أحد أقوى منظمات الجريمة في البلاد، قد تم القضاء عليه.

يُعتبر زعيم الكارتل، نيميسيو أوساجويرا سيرفانتس، المعروف باسم "إل مانشو"، أحد أكثر الشخصيات الإجرامية عنفًا في البلاد. قاد كارتل توسعت بسرعة خلال العقد الماضي، واكتسبت سمعة سيئة لشنها هجمات جريئة ضد قوات الأمن وترويع المجتمعات في جميع أنحاء البلاد. لم تتوفر تفاصيل وفاته على الفور.

بعد الإعلان عن وفاته، أفادت السلطات في ولايات خاليسكو، ميتشواكان وولايات أخرى عن إغلاق طرق مختلفة بواسطة مركبات أُضرمت فيها النيران من قبل أعضاء يُعتقد أنهم ينتمون لمنظمات إجرامية، وذلك إلى جانب مواجهات مع قوات الأمن.

"قبل عدة ساعات نفذت قوات الاتحاد عملية في تپالپا (Tapalpa)، مما أدى إلى اشتباكات في المنطقة"، أفاد حاكم خاليسكو، بابلو ليموس، الذي نصح السكان بالبقاء في منازلهم "حتى يصبح الوضع تحت السيطرة". وكما أوضح عبر شبكة X، "أشخاص أشعلوا وأوقفوا مركبات عرضية على الطرق لمنع عمل السلطات".

عرضت حكومة الولايات المتحدة ما يصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة إل منتشو. ووفقاً لمعلومات من وزارة الخارجية الأمريكية، حافظت واشنطن على المكافأة ضده، والذي يُعتبر واحداً من أكثر تجار المخدرات المطلوبين، وقد تم الإعلان عنه في ديسمبر 2024.

أوسغوارا سيرفانتيس، الذي وُلد في 17 يوليو 1966 في أغويليا بميتشواكان، تم التعرف عليه كمؤسس وزعيم أعلى لـ CJNG، وهو تنظيم تأسس عام 2009 وكرّس نفسه كواحد من الكيانات الإجرامية صاحبة الحضور الإقليمي والقدرة الأعلى على تهريب الميثامفيتامين، الكوكايين، الهيروين، وفي السنوات الأخيرة أيضاً الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

خلييسكو هي واحدة من المدن المضيفة لمونديال 2026، وفي شهر يونيو ستُقام في غوادالاخارا أربعة من مباريات البطولة. أكد لاموس أن العنف ينتشر على الأقل في خمس ولايات في المكسيك، وحث السكان على تجنب السفر على الطرق السريعة.