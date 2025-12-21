رجل مشرّد يفك لغز مجزرة جامعة براون ويقود إلى كشف قاتل العام النووي اليهودي

أسهم رجل مشرّد يُعرف بالاسم المستعار «جون» في تحقيق اختراق حاسم أدّى إلى تعقّب كلاوديو نيفِش فالينتي، منفّذ الهجوم المسلّح في جامعة براون بولاية رود آيلاند، والذي ارتكب لاحقًا جريمة قتل بحق أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT). ومع انكشاف دوره، تتصاعد الدعوات في الولايات المتحدة لمنحه مكافأة قدرها 50 ألف دولار كانت قد خُصصت لمن يقدّم معلومات تقود إلى القبض على الجاني.

وكان الهجوم في جامعة براون قد وقع يوم السبت قبل أكثر من أسبوع، حين فتح فالينتي النار داخل قاعة محاضرات في مبنى الهندسة والفيزياء، ما أسفر عن مقتل طالبين وإصابة تسعة آخرين. وبعد يومين، قُتل في منزله بولاية ماساتشوستس البروفيسور نونو لورييرو، أستاذ الفيزياء البارز في MIT.

لاحقًا أكدت السلطات أن الجريمتين نفذهما الشخص نفسه، قبل أن يُعثر على فالينتي ميتًا في مستودع بولاية نيوهامشير، حيث تبيّن أنه أنهى حياته بنفسه. وكشفت التحقيقات أنه كان طالبًا سابقًا في جامعة براون، كما درس في التسعينيات مع لورييرو في البرتغال.

وبحسب التقارير، لعب «جون» دورًا محوريًا في التحقيق بعدما تعرّف على المشتبه به من صور نشرتها الشرطة، وقدم معلومات دقيقة عن سيارة كان يستخدمها، ما مكّن السلطات من تتبّع تحركاته عبر شبكة واسعة من كاميرات المراقبة.

وأشاد عمدة مدينة بروفيدنس بدور الرجل المشرّد، واصفًا إياه بـ«البطل»، ودعا رسميًا إلى منحه المكافأة تقديرًا لمبادرته ومسؤوليته تجاه المجتمع، في وقت أفيد فيه بأن مواطنين عرضوا استضافته خلال عطلة الأعياد.