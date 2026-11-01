عُرف وارن بافيت منذ سنوات بعاداته الغذائية غير المألوفة، لكن قصة جديدة رواها الليلة (الأحد) الملياردير بيل أكمان تلقي عليها ضوءًا أكثر غرابة: فبحسب أكمان، أخبره بافيت ذات مرة أنه لم يشرب كوبًا من الماء طوال 48 عامًا.

روى أكمان هذا الأسبوع في بودكاست «Equity Mates Investing» أنه استضاف بافيت على العشاء في منزله قبل سنوات. وكان يعرف مسبقًا مدى حب المستثمر الشهير لمشروب كولا الكرز، فحرص على توفير مشروبه المفضل.

عندما جلس الاثنان إلى الطاولة، سأل أكمان بافيت إن كان يريد ماءً عادياً أم ماءً فوّاراً. رفض بافيت واختار الكولا. فسأله أكمان، وقد تفاجأ، إن كان يشرب الماء أصلاً.

«بيل، لم أشرب الماء منذ 48 عامًا»، أجاب بافيت، بحسب أكمان.

ليس من الواضح ما إذا كان بافيت يقصد ذلك حرفيًا تمامًا أم أنها مبالغة طريفة من جانبه، لكن القصة تتناسب بالتأكيد مع الصورة التي رسمها لنفسه في عالم الطعام على مدى عقود.

خمس علب كولا في اليوم

يُعرف بافيت، البالغ من العمر الآن 96 عامًا، بأنه من أشدّ محبي كوكاكولا. وبحسب التقرير، اعتاد شرب نحو خمس علب يوميًا، حتى إنه مازح في عام 2015 قائلًا إنه «كوكاكولا بنسبة الربع»، لأن نحو 25% من السعرات الحرارية التي يستهلكها يوميًا تأتي من هذا المشروب.

لا تقتصر علاقته بالمشروب على الجانب الشخصي. فشركة بيركشاير هاثاواي القابضة، التي قادها بافيت لعقود، تمتلك نحو 9% من شركة كوكاكولا. وقد استكملت بناء حصتها في منتصف التسعينيات بتكلفة بلغت نحو 1.3 مليار دولار، وكانت قيمة الحصة في نهاية ديسمبر تبلغ نحو 28 مليار دولار.

يعود ولع بافيت بالمشروبات المحلّاة إلى سنوات طويلة. ففي عام 1986، قال إنه بعد 48 عامًا من الوفاء لبيبسي، سينتقل إلى شرب الكولا بنكهة الكرز، بل وأعلن أنها المشروب الرسمي للاجتماع السنوي لشركة بيركشاير.

ماكدونالدز، آيس كريم وحلويات

أصبحت قائمة طعام بافيت أيضًا على مر السنين جزءًا من الأسطورة المحيطة به. ويُعرف بأنه كان يتوقف عند ماكدونالدز لتناول الإفطار في طريقه إلى العمل، ويستمتع بتناول النقانق والبطاطس المقلية والفشار والبسكويت والحلوى والآيس كريم.

ينعكس ولعه بهذه الأطعمة أيضًا في أعماله: فشركة بيركشاير تمتلك، من بين شركات أخرى، «سيز كانديز» و«ديري كوين»، كما تُعد «كرافت هاينز» من بين أكبر استثماراتها في الأسهم.

بل إن عادات بافيت استدعت في الماضي ترتيبات خاصة من أصدقائه. فخلال رحلة إلى الصين استمرت 17 يومًا عام 1995، حرص بيل وميليندا غيتس على أن يتعلم طهاة الفندق إعداد الهامبرغر والبطاطا المقلية له. وعندما صعدوا إلى سور الصين العظيم، كانت تنتظر بافيت في القمة، بطبيعة الحال، علبة كولا بنكهة الكرز.