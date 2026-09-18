بدعوى نشرها "أخبارًا كاذبة": ترامب يمنع شبكة "سي إن إن" ووسائل إعلام أخرى من دخول البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان، مساء اليوم الجمعة، عن مقاطعته لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية، بما فيها CNN وMSNBC وموقع Politico، بدعوى نشرها "أخبارًا كاذبة". كما أعلن عن منعه موظفي هذه الوسائل الإعلامية من دخول البيت الأبيض.

وقال البيان "أعلن بكل فخر أنه اعتبارًا من الآن، سأمنع دخول CNN وMSNOW (التي غيرت اسمها مؤخرًا من MSNBC بسبب انخفاض عدد المشاهدين ومصداقيتها!) وموقع Politico (الذي تلقى اشتراكًا غير قانوني ومثيرًا للسخرية بقيمة 8 ملايين دولار - وهو رقم قياسي غير مسبوق - مباشرة من حكومة الولايات المتحدة، في عهد الرئيس جو بايدن، لإبقائها "على قيد الحياة". يبدو لي هذا فسادًا!) إلى البيت الأبيض، بسبب "تقاريرها" المتواصلة التي هي في الحقيقة أخبار كاذبة!". وتابع "لا ينبغي السماح لوسائل الإعلام بنشر الأكاذيب والتلفيقات بشكل مستمر عند تغطية أخبار رئيس الولايات المتحدة، أو إدارة ترامب، أو الولايات المتحدة الأمريكية. وستكون وسائل الإعلام الأخرى التي تنشر الأخبار الكاذبة هي التالية في القائمة". يُعدّ هذا تصعيدًا في حرب ترامب ضد وسائل الإعلام في الولايات المتحدة وحول العالم. وكما قد تتذكرون، أعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق من هذا العام عن دعوى قضائية بملايين الدولارات ضد هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وتستعد منظمات حرية الصحافة في البلاد بالفعل لاتخاذ إجراءات قانونية ضد هذا القرار.