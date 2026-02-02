وثائق جيفري إبستين: والدة زهران ممداني ذُكرت في المراسلات

اسم جديد ومفاجئ يظهر في وثائق إبستين - ميرا نائير، مخرجة سينمائية أمريكية مرموقة من أصل هندي، حازت جائزة في مهرجان كان وكانت مرشحة للأوسكار. معلومة مثيرة أخرى عن نائير هي أنها بالمصادفة أيضًا والدة رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني.

اسم نائير يظهر في بريد إلكتروني أُرسل في 21 أكتوبر 2009 من قبل خبيرة العلاقات العامة بيغي سيغال إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بإبستين. في نص الرسالة، تصف سيغال حفلاً باذخاً أُقيم في منزل شريكة إبستين، غيلاين ماكسويل، بمناسبة إطلاق فيلم سينمائي. وكتب في البريد الألكتروني "لقد غادرت للتو منزل غيلاين... بعد حفلة للفيلم. بيل كلينتون وجيف بيزوس كانوا هناك... جان بيغوزي، المخرجة ميرا نائير وغيرهم".

بحسب التقارير، كان هذا حفلاً أقيم بعد عرض فيلم نائير "أميليا"، من بطولة هيلاري سوانك وريتشارد جير. ولا يُعدّ ورود اسم نير في الوثائق دليلاً مباشراً على تورطها في أي نشاط غير قانوني أو معرفتها بأفعال إبستين وماكسويل، بل يُشير فقط إلى حضورها مناسبة اجتماعية واسعة النطاق حضرها العديد من الشخصيات البارزة في عالم السياسة والأعمال.

الكشف يأتي في توقيت حساس بالنسبة لابن نائير، زهران ممداني، الذي انتُخب فقط في نوفمبر الماضي لرئاسة بلدية نيويورك. ممداني ظهر إلى جانب والدته على المنصة خلال احتفالات النصر التي أقيمت في بروكلين، وحتى الآن لم يصدر أي رد رسمي من مكتبه بهذا الشأن.

في وقت سابق من اليوم، تم الإبلاغ أيضًا أن اسم اللورد بيتر ماندلسون، عضو البرلمان البريطاني، ورد في وثائق إبستين. عقب هذا التقرير، أعلن اللورد ماندلسون عن استقالته من حزب العمال الذي كان عضوًا فيه، لأنه، على حد قوله، لم يرغب في "إحداث المزيد من الإحراج للحزب".

إصدار الوثائق الحالي هو جزء من خطوة واسعة اتخذتها وزارة العدل الأمريكية لكشف مواد من تحقيق إبستين، الذي توفي في السجن عام 2019 أثناء انتظاره لمحاكمته.