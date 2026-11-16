بعد العطل الذي شلّ آلاف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، أقرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) بأنها تلقت تحذيرات على مدى سنوات بشأن المعدات المتقادمة، وأن محاولات إصلاحها قد تتسبب بأضرار على نطاق البلاد. وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي: «كنا نعلم أن الأنظمة قديمة وأنه يجب إصلاحها»، مضيفًا: «لدينا أنظمة تعود إلى التسعينيات لا تزال قيد الاستخدام، وأجهزة رادار من أوائل الألفية الثانية، كما أن بنية شبكتنا قائمة منذ الثمانينيات».

وفقًا لمسؤولين فيدراليين، نجم العطل الذي شمل البلاد عن جهاز توجيه بعيد مُحمَّل فوق طاقته، ركّبه متعهد خارجي. وكان التركيب جزءًا من مشروع واسع لاستبدال الكابلات النحاسية القديمة بالألياف الضوئية. وبحسب دافي، أرسل جهاز التوجيه «أكثر من ألف محاولة اتصال كل أربع إلى خمس ثوانٍ»، ما تسبب في «عدم استقرار» نظام الاتصالات الذي يستخدمه مراقبو الحركة الجوية للتواصل مع الطائرات على ارتفاعات عالية.

التحذيرات التي تم تجاهلها: «لا يمكن استبدال محرك سيارة وهي تسير»

بحسب «واشنطن بوست»، حذّرت أيضًا مراجعة للسلامة طلبتها هيئة الطيران نفسها في عام 2023 من حدوث أعطال أثناء تحديث التكنولوجيا، وأوصت بالإبقاء على الأنظمة القديمة قيد التشغيل خلال الفترة الانتقالية. وقال مصدر تقني، طلب عدم الكشف عن هويته: «قد يكون نهجهم صحيحًا، لكن المشكلة أنه لم يُبلور بالكامل. تخيّلوا سيارة، لن أضع فيها محرّكًا جديدًا بينما هي تسير».

تبادل الاتهامات وتجاوز المختصين

وجّه دافي إصبع الاتهام إلى عملاق التكنولوجيا والدفاع L3Harris Technologies، الشركة المتعاقدة على تنفيذ مشروع الألياف الضوئية، التي أنجزت بالفعل نحو 70% من العمل. وقال في مؤتمر صحفي: «سنحاسب المسؤولين»، مضيفًا: «الكثير من المتعاقدين معنا يأخذون أموالنا ويقدمون لنا خدمة سيئة للغاية. نقطة انتهى». في المقابل، أفادت L3Harris بأنها تساعد في تحقيق إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية لفهم الظروف التي أدت إلى إيقاف الرحلات الجوية.

كما صدرت انتقادات حادة عن اتحاد خبراء السلامة في الطيران (PASS)، الذي أفاد بأنه خلافًا للبروتوكول المعمول به تاريخيًا، والذي يُلزم موظفي إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بإجراء تقييم للمخاطر وتنسيق أعمال الصيانة، لم يشارك فنيو الاتحاد إطلاقًا في التحديث الذي أدى إلى العطل. بالإضافة إلى ذلك، طُلب من دافي توضيح سبب تنفيذ الأعمال تحديدًا بعد ظهر يوم الجمعة، وهو وقت تشهد فيه حركة الطيران كثافة. وقال الوزير إن ذلك جاء بسبب الحاجة الملحّة إلى التحديث، وإن المنطقة بعيدة عن ممرات الطيران الرئيسية، لكنه أقرّ قائلًا: «ستُجرى إعادة تقييم للمواعيد التي ننفذ فيها الأعمال».

في غضون ذلك، كُشف أن إدارة بايدن شكّلت في أكتوبر 2024 فريقًا من الخبراء لمواصلة دراسة قضايا السلامة في نظام الرقابة، لكن بعد أسابيع قليلة من تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير 2025، حلّت القيادة الجديدة للهيئة الفريق.

أوضح مدير إدارة الطيران الفيدرالية، بريان بيدفورد، أنه رغم العطل يجب الاستمرار في مشروع التحديث: «سيستمر النظام في التعطل إلى أن نستبدله». وأكد دافي، الذي حصل من الكونغرس على دفعة مقدمة قدرها 12.5 مليار دولار من أصل طلب تمويل بقيمة 31.5 مليار دولار للمشروع، أنه يعتزم المضي قدمًا في تحديث أبراج المراقبة والبنية التحتية للاتصالات المتقادمة في أنحاء البلاد.