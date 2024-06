"فشل انقلاب بوليفيا": كافة التفاصيل والمعلومات عن حيثيات ما جرى

فشلت محاولة انقلاب عسكري في بوليفيا الليلة (الخميس) بعد أن دعا الرئيس لويس آرسي الجمهور إلى "التنظيم والتعبئة" للدفاع عن الديمقراطية، في حين حاصر جنود ومركبات عسكرية مدرعة المباني الحكومية في لاباز.

بعد المحاولة الفاشلة، كتب أريسا على حسابه الرسمي على موقع X (تويتر سابقًا) قائلاً: "نهنئ ونعرب عن خالص امتناننا لمنظماتنا الاجتماعية ولكل الشعب البوليفي، الذي خرج إلى الشوارع وعبر عن نفسه عبر وسائل الإعلام المختلفة، معبرًا عن رفضهم لمحاولة الانقلاب، وأن كل ما يفعله يضر بصورة بوليفيا كدولة ديمقراطية على المستوى الدولي ويخلق حالة من عدم اليقين غير الضروري، في وقت يحتاج فيه البوليفيون إلى العمل لدفع البلاد إلى الأمام. شكرا جزيلا للشعب البوليفي! "

https://x.com/i/web/status/1806155228250603752