"فشل انقلاب بوليفيا": كافة التفاصيل والمعلومات عن حيثيات ما جرى

فشلت محاولة انقلاب عسكري في بوليفيا الليلة (الخميس) بعد أن دعا الرئيس لويس آرسي الجمهور إلى "التنظيم والتعبئة" للدفاع عن الديمقراطية، في حين حاصر جنود ومركبات عسكرية مدرعة المباني الحكومية في لاباز.

بعد المحاولة الفاشلة، كتب أريسا على حسابه الرسمي على موقع X (تويتر سابقًا) قائلاً: "نهنئ ونعرب عن خالص امتناننا لمنظماتنا الاجتماعية ولكل الشعب البوليفي، الذي خرج إلى الشوارع وعبر عن نفسه عبر وسائل الإعلام المختلفة، معبرًا عن رفضهم لمحاولة الانقلاب، وأن كل ما يفعله يضر بصورة بوليفيا كدولة ديمقراطية على المستوى الدولي ويخلق حالة من عدم اليقين غير الضروري، في وقت يحتاج فيه البوليفيون إلى العمل لدفع البلاد إلى الأمام. شكرا جزيلا للشعب البوليفي! "

https://x.com/i/web/status/1806155228250603752 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وكان يقود قوات الانقلابيين خوان خوسيه زونيجا، قائد الجيش السابق الذي أطيح به قبل يوم واحد فقط، بسبب تهديده بعرقلة محاولة إعادة انتخاب موراليس. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم القبض عليه في وقت لاحق وشوهد وهو يُجبر على ركوب سيارة للشرطة.

وأعلن ذلك في وقت سابق في رسالة على حساب الرئيس أريسا على تويتر: "ندين التجنيد غير المنتظم لعدة وحدات من الجيش البوليفي. يجب احترام الديمقراطية". وجاءت محاولة الانقلاب بعد ساعات من اندلاع خلاف جديد بين الحكومة وقائد الجيش زونيغا. وذكرت بعض وسائل الإعلام في بوليفيا أن زونيغا قد تمت إقالته من منصبه.

وهكذا، كان زونيغا على رأس عدة وحدات اقتربت من ساحة موريو في لاباز، حيث يعمل مقر الحكومة، فيما كان الرئيس أريسا حاضرا في المبنى الحكومي، بحسب وسائل إعلام بوليفية. وتمكن بعض الجنود من دخول مقر الحكومة، لكن يبدو الآن أن الانقلاب قد فشل.