أبلغت طائرة ركاب تابعة لشركة "جت بلو" أمس (الاثنين) عن اصطدامها بطائرة مسيّرة أثناء اقترابها من الهبوط في مطار JFK في نيويورك. بعد ساعات قليلة من ذلك، حذّر طيار مروحية من حادثة "كادت أن تكون حادثة" مع طائرة يتم التحكم بها عن بُعد بالقرب من نفس المطار.

هيئة الطيران الفيدرالية تحقق حالياً في الحادثة الأولى. الحادثة وقعت في ساعات الصباح يوم الاثنين، عندما عبرت طائرة تابعة لشركة جيت-بلو خط الساحل على ارتفاع 3000 قدم. الطائرة هبطت بسلام في نيويورك دون الحاجة إلى مساعدة، وفي الفحص الذي أُجري لها بعد ذلك لم يُعثر على أي ضرر.

"اصطدمنا هناك بطائرة بدون طيار خلال الدوران"، قال الطيار لمراقب الحركة الجوية، "لقد أصابتنا تماماً فوق قمرة القيادة".

أفادت شركة الطيران بأن جميع الركاب نزلوا من الطائرة كالمعتاد، ومن ثم تم تعطيلها مؤقتًا لإجراء فحص. وأشارت شركة "جيت بلو" إلى أن الشركة "لم تجد أي ضرر أو دليل على حدوث اصطدام".