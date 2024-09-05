"يهدد الديموقراطية": ’المجلس اليهودي الديموقراطي’ ينشر فيديو يقارن بين ترامب وهتلر

نشر "المجلس اليهودي الديمقراطي" مقطع فيديو الليلة الماضية (الأربعاء) يقارن فيه المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب بأدولف هتلر، وذلك لتشجيع الناخبين اليهود على التصويت للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

من الموقع الإلكتروني للمجلس: "تسعى حملة إعلانية جديدة تستهدف الناخبين اليهود في الولايات المتأرجحة إلى تذكير الناخبين اليهود بمخاطر هذه الانتخابات من خلال إظهار الروابط بين دونالد ترامب والطغاة، واستخدامه للكراهية في خطاب الحملة الانتخابية وتهديداته للديمقراطية، الإعلان لا يشير إلى المحرقة".

ذكر الموقع أيضًا ما يلي: "هذه هي المرة الثالثة التي ننشئ فيها إعلانًا يوضح التشابه بين صعود حركة MAGA التابعة لدونالد ترامب والنازية، بالإضافة إلى استخدام دونالد ترامب لخطاب الكراهية والتحالف مع الديكتاتوريين".

https://x.com/i/web/status/1831338309982790006 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ويتضمن الفيديو، ومدته 30 ثانية، اقتباسات مباشرة من دونالد ترامب، الذي تعهد بأن يكون "ديكتاتوراً من اليوم الأول" وادعى أن "كل يهودي يصوت للديمقراطيين يكره دينه". وينتهي الإعلان بدعوة حازمة إلى التحرك، حيث يقول للناخبين اليهود: "لقد حان الوقت للوقوف في وجه الكراهية والفاشية - قبل فوات الأوان".