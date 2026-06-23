زهران ممداني يتمسك بتصريحاته المثيرة عن ايباك رغم الهجوم الحاد عليه

أثار رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني موجة من الجدل بعد تمسكه بتصريحات سابقة انتقد فيها بشدة لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)، رغم الانتقادات الواسعة التي واجهها من منظمات وشخصيات يهودية في الولايات المتحدة.

وخلال مؤتمر صحفي، قال ممداني إن انتقاداته موجهة إلى ما وصفه بمواقف المنظمة ودورها السياسي، معتبرًا أنها تدعم سياسات إقليمية يختلف معها. كما كرر اتهامات تتعلق بحجم الإنفاق السياسي والإعلانات المؤثرة في المشهد العام.

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في المقابل، واجهت تصريحاته انتقادات حادة من عدد من المؤسسات والشخصيات اليهودية، التي اعتبرت أن بعض الخطابات والتوصيفات المستخدمة تتجاوز حدود النقد السياسي التقليدي وتحمل مضامين وصفتها بأنها معادية لليهود.

وشدد منتقدو ممداني على ضرورة الفصل بين انتقاد السياسات أو جماعات الضغط وبين استخدام تعبيرات قد تُفسَّر على أنها تستهدف فئات دينية أو عرقية، فيما تتواصل حالة الجدل السياسي والإعلامي حول القضية داخل الولايات المتحدة.