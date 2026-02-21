ترامب يرفع الرسوم الجمركية العالمية إلى 15في المئة ويتوعد بفرض المزيد من التعريفات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في منشور على منصة Truth Social، اليوم السبت، عن رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10%، قررها ، أمس الجمعة، إلى 15%"، وتوعد بفرض المزيد من التعريفات، وذلك عقب ما قال إنها مراجعة "شاملة ومفصلة وكاملة" لقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن إبطال الرسوم الجمركية.

وقال ترامب"قرار الزيادة جاء بناءً على مراجعة شاملة ومفصلة وكاملة لقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية"، ووصفه بأنه "سخيف، سيئ الصياغة، ومعادي لأميركا بشكل استثنائي". مشيرا إلى أن الكثير من الدول "تستغل الولايات المتحدة منذ عقود، من دون رد حتى جئتُ أنا". وتابع: "خلال الأشهر القليلة المقبلة، ستحدّد إدارة ترمب الرسوم الجمركية الجديدة المسموح بها قانونياً وتصدرها، والتي ستواصل عمليتنا الناجحة بشكل استثنائي لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى"