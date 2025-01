بأغلبية ضئيلة: انتخابات مثيرة لرئيس مجلس النواب في الولايات المتحدة

تنطلق مساء غد (السبت) فعاليات انتخاب رئيس مجلس النواب في الولايات المتحدة، حيث تنطوي على سيناريوهين. الأول - انتخاب الرئيس الحالي مايك جونسون لفترة ولاية أخرى ولا يوجد تغيير جوهري في ذلك. والثاني – عكس ما ينتج عنه حدث دراماتيكي في الولايات المتحدة.

في الوقت الحالي، يتمتع الجمهوريون بأغلبية 219 مقابل 215. وهذا يعني أن الأمر يعتمد على شخصين فقط للإطاحة بجونسون. في الوقت الحالي، هناك أحد المترددين - ممثل ولاية كنتاكي توماس ماسي، والذي يصوت ضد المساعدات لإسرائيل، وهو مدرج على القائمة السوداء للجنة الشؤون العامة الإسرائيلية (AIPAC)، وهي اللوبي المؤيد لإسرائيل في الكونجرس الأمريكي.

https://x.com/i/web/status/1816096291291623517