لقي ما لا يقل عن 32 شخصًا مصرعهم، وأصيب حوالي 700 آخرين، وتُبذل جهود كبيرة لإنقاذ عشرات المحاصرين والمفقودين تحت الأنقاض، وذلك إثر زلزالين قويين ومتتاليين ضربا فنزويلا في ساعات الفجر (الخميس).

مراكز الزلزال بقوة 7.2 و7.5 تسببت في دمار واسع في البنى התحتية، انهيار مبانٍ بشكل كبير وانقطاع شبكات الكهرباء والاتصالات في الدولة. الرئيسة المؤقتة، دلسي رودريغيز، التي أعلنت حالة طوارئ وطنية، شددت على أن عدد الضحايا من المتوقع أن يرتفع بشكل كبير في الوقت الذي يكافح فيه مئات رجال الإنقاذ للوصول إلى المواطنين المنعزلين.

الولاية الساحلية الشمالية لا غوايرا (La Guaira) تلقت الضربة الأقسى في الكارثة؛ رئيس الجمعية الوطنية، خورخي رودريغيز، أفاد بأن ما لا يقل عن 15 مبنى انهارت بالكامل في هذه الدولة وحدها. من بين المباني المنهارة يوجد فندق شاطئي ضخم مكوّن من 8 طوابق و106 غرف ("فندق إدوارد") في مدينة ماكوتو، والذي تحول معظمه تقريباً إلى كومة من الحطام والخرسانة.

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في الوقت نفسه، أُدخل ما لا يقل عن 32 شخصًا إلى المستشفى في ولاية فالكون المجاورة، حيث تتواصل الجهود لإنقاذ 15 شخصًا ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض، بعد أكثر من أربع ساعات من انهيار المباني.

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أفاد المعهد الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال الأول ضرب في الساعة 18:00 (بالتوقيت المحلي) بقوة 7.2 وعلى عمق 22 كيلومترًا، على بُعد حوالي 168 كيلومترًا غرب العاصمة كاراكاس. وبعد حوالي 40 ثانية، ضرب زلزال ثانوي أكثر قوة بقوة 7.5 وعلى عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه على بُعد حوالي 16 كيلومترًا جنوب غرب مدينة مورون الساحلية.

كانت الاهتزازات الزلزالية قوية جدًا لدرجة أنها شعر بها أيضًا في الدول المجاورة، وأدت إلى إخلاء عاجل للمباني في مدن بعيدة بمنطقة الأمازون في البرازيل، التي تقع على بعد حوالي 1700 كيلومتر من مركز الزلزال.

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سكان في كراكاس شبهوا لحظة الكارثة بـ"فيلم رعب"، وأحدهم، الذي نجا من الزلزال المدمر الذي ضرب العاصمة عام 1967، أشار إلى أن الهزة الحالية كانت قوية واستثنائية وحطمت كل شيء اختبره في الماضي.

شهود عيان في العاصمة أفادوا بأن مبانٍ كاملة تمايلت، وجدران خارجية لمبانٍ سكنية انهارت بالكامل تاركة الأثاث مكشوفاً للشارع. أعمدة من الغبار الكثيف تصاعدت فوق حيين مركزيين في العاصمة وفي بلدات ساحلية مثل كاتيا لا مار، وفرّ العديد من المواطنين إلى الشوارع وبقوا فيها لساعات طويلة وهم يحتضنون حيواناتهم الأليفة وينتظرون هدوء الوضع.

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كتب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي Truth Social أن الزلازل خلفت "عددًا مذهلًا من الوفيات"، وأضاف: "أوعزت إلى جميع وكالات الحكومة الاستعداد للتحرك السريع. سنكون هناك من أجل أصدقائنا الجدد والرائعين".

من المتوقع أن يضع الكارثة الحالية למحنة التزام الإدارة الأمريكية بدعم وإعادة تأهيل فنزويلا، وذلك بعد عدة أشهر فقط من الإطاحة الدراماتيكية بالزعيم السلطوي نيكولاس مادورو في يناير، وإعلان البيت الأبيض عن خطة مساعدات ثلاثية المراحل، وذلك في ظل أزمة إنسانية عميقة، تضخم مرتفع ونقص يواجهه حوالي 28 مليون مواطن في البلاد.

الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنى التحتية الوطنية أدت إلى شلل فوري في أنظمة النقل والطاقة في الدولة بهدف منع كوارث ثانوية. خطوط الكهرباء التي انقطعت، أعمدة الإنارة التي سقطت وأكوام الحطام الخرساني سدّت المحاور الرئيسية في أنحاء المدينة وأعاقت حركة قوات الطوارئ.

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تعرّض مطار "سيمون بوليفار" الدولي الرئيسي في ولاية لا غوايرا لأضرار جسيمة في المبنى واضطر إلى الإغلاق الكامل عن العمل؛ أظهرت توثيقات دراماتيكية نُشرت من داخل الصالة لحظات من الذعر الجماعي للركاب الذين يفرون في كل اتجاه بينما تنهار السقف والجدران من حولهم وتملأ الفضاء بسحب الغبار. وفي الوقت نفسه توقفت حركة مترو الأنفاق في العاصمة، وقامت السلطات بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن المدينة، ودعت الرئيسة الفعلية السكان إلى استخدام التطبيق الحكومي للإبلاغ عن بؤر الضرر وعن مواطنين يحتاجون إلى إنقاذ.

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وزير الخارجية ماركو روبيو كتب في منشور على X: "الولايات المتحدة تنشر على الفور فرق بحث وإنقاذ، موارد طبية ومساعدات إنسانية لفنزويلا"، وأضاف أن النشر تم "بتوجيه من الرئيس ترامب".