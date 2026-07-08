فاجئت نتائج استطلاع جديده لمعهد أبحاث AP-NORC، أن عمدة نيويورك زهران ممداني بشعبية أكبر بين الجالية اليهودية في الولايات المتحدة مقارنةً برئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويعتبر هذا الأمر مثيرا، نظرا لآراء ممداني المنتقدة لإسرائيل.

ووفقًا للنتائج المنشورة على موقع "فورورد" الإخباري اليهودي الأمريكي، فإن حوالي 44% من اليهود الأمريكيين لديهم رأي إيجابي تجاه ممداني، مقابل 39% لديهم رأي سلبي. في المقابل، تستمر شعبية بنيامين نتنياهو بين اليهود الأمريكيين في التراجع: حيث أشار 32% فقط من المستطلعة آراؤهم إلى أن لديهم رأيًا إيجابيًا تجاه نتنياهو، بينما أعربت أغلبية كبيرة بلغت 59% عن رأي سلبي تجاهه.

وهذه الشعبية التي يحظى بها ممداني بين جميع اليهود الأمريكيين تعتبر مفاجئة على وجه الخصوص، خصوصا في الانتخابات البلدية الأخيرة، حيث حصل فقط على 26% فقط من أصوات اليهود المحليين، وهو منذ توليه المنصب ، انتهج سياسة مناهضة لإسرائيل، وأعلن أنه لن يزورها وتعهد بإصدار أمر باعتقال نتنياهو اذا وصل الى نيويورك، تطبيقا لقرار المحكمة الجنائية الدولية.وقد يُختبر هذا الموقف في وقت مبكر من شهر سبتمبر، عندما يُتوقع وصول نتنياهو إلى المدينة لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. إضافةً إلى ذلك، قاطع ممداني المسيرة التقليدية الداعمة لإسرائيل، ودعا إلى فرض عقوبات اقتصادية وسحب الاستثمارات من إسرائيل.