أعلن عمدة نيويورك زهران ممداني حلّ مجموعة الاستجابة الاستراتيجية التابعة لشرطة نيويورك، المعروفة اختصارًا بـSRG، وبذلك يفي، على حد قوله، بأحد وعوده الانتخابية الرئيسية. وقال ممداني: "خلال حملتنا الانتخابية لمنصب عمدة المدينة، وعدتُ بحلّ مجموعة الاستجابة الاستراتيجية التابعة لشرطة نيويورك. واليوم نفي بهذا الوعد".

وقال إن إحدى المشكلات الرئيسية في الهيكل القائم كانت أن الوحدة كانت تتولى في الوقت نفسه مجالين مختلفين تمامًا: مكافحة الإرهاب والتعامل مع المظاهرات.

قال: «أُنيطت بـSRG مهمة مزدوجة تتمثل في إنفاذ القانون لمكافحة الإرهاب والاستجابة للمظاهرات. وهذان أمران مختلفان، ويجب الفصل بينهما».

أعلن ممداني أنه سيتم إنشاء قسم جديد للحوار المجتمعي وخفض التصعيد (CDDD) في مكتب رئيس البلدية للسلامة المجتمعية. وسيتولى القسم الجديد مسؤولية الاستعداد للمظاهرات والاستجابة لها من خلال الحوار والتواصل مع الجمهور.

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«لن تكون هذه وحدة شرطة بالزي الرسمي»، شدّد ممداني. «ستتألف من مدنيين غير مسلحين ولا يملكون صلاحيات الاعتقال». وفي الوقت نفسه، سيواصل فريق FAST داخل شرطة نيويورك العمل على الحوار وتهدئة التوترات في المظاهرات خلال فترة إنشاء الهيئة الجديدة، وسيعمل لاحقًا فريقَ ارتباط.

سيظل بالإمكان استدعاء الشرطة إذا استدعت الحاجة إجراء اعتقالات، بما في ذلك اعتقال مشاركين في عصيان مدني.

أعلن عضو مجلس المدينة تشي أوسيه أنه بموجب السياسة الجديدة، لن تُستخدم الأسلحة الطويلة أو الغاز المسيل للدموع أو رذاذ الفلفل أو تكتيك تطويق المتظاهرين خلال الأنشطة المحمية بموجب التعديل الأول للدستور. وأضاف أن هذه الخطوة ستُنفّذ دون تقليص عدد أفراد شرطة نيويورك.

قال أوسا: «تقع على عاتق الحكومة مسؤولية حماية الحقوق الدستورية لسكان نيويورك والحفاظ على أمن مجتمعاتنا على حد سواء. وهاتان الأولويتان لا تتعارضان، بل تتداخلان».

وأضاف ممداني أن التغييرات تُنفّذ أجزاءً رئيسية من مشروع قانون CURB الذي روّج له أوسه.

قال: «هذا اليوم يتعلق بأكثر من مجرد تفكيك وحدة SRG. نحن نبني نهجًا جديدًا للأمن العام، نهجًا تستطيع فيه جميع المجتمعات أن تثق بأن أمنها وحرياتها الأساسية ستُحمى».