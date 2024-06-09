أكدت نائبة الرئيس بايدن كاملا هاريس في تصريحاتها خلال عشاء الحزب الديمقراطي في ميشيغن أمس السبت على جهود إدارة بايدن المبذولة علىمدى أشهر للتفاوض بخصوص اتفاق لوقف إطلاق النار عشية العملية الإسرائيلية التي أسفرت عن تخليص أربعة محتجزين إسرائيليين من مخيم النصيرات أحياء.

وقالت هاريس: "قبل أن أبدأ، أود أن أقول بضع كلمات عن هذا الصباح الذي أعلم أنه يثقل قلوبنا جميعا. في السابع من أكتوبر، ارتكبت حماس مذبحة وحشية راح ضحيتها 1200 من الأبرياء واختطفت 250 رهينة. وقد تم جمع شمل أربعة من هؤلاء الرهائن مع عائلاتهم الليلة ونحن نحزن على جميع الأرواح البريئة التي فقدت في غزة، بما في ذلك أولئك الذين قتلوا بشكل مأساوي اليوم".

وتابعت هاريس: "لقد عملنا كل يوم لوضع حد لهذا الصراع بطريقة تضمن أمن إسرائيل، وتعيد جميع الرهائن إلى الوطن، وتنهي المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني، وتضمن أن يتمكن الفلسطينيون من التمتع بحقهم في تقرير المصير والكرامة والحرية.

وكما قال الرئيس بايدن الأسبوع الماضي، حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".

واستقبل الشارع الإسرائيلي نبأ تخليص المحتجزين الأربعة أحياء بفرح وسط تأكيد آلاف المتظاهرين في تل أبيب بضرورة إنقاذ الباقين من خلال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

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