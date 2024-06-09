التغطية متواصلة| هاريس تعرب عن ارتياحها لعودة المحتجزين الأربعة وتؤكد: "عملنا كل الوقت على حل يضمن أمن إسرائيل ووقف معاناة الفلسطينيين المستمرة"
"تم جمع شمل أربعة من هؤلاء مع عائلاتهم الليلة ونحن نحزن على جميع الأرواح البريئة التي فقدت في غزة، بما في ذلك أولئك الذين قتلوا بشكل مأساوي اليوم"
أكدت نائبة الرئيس بايدن كاملا هاريس في تصريحاتها خلال عشاء الحزب الديمقراطي في ميشيغن أمس السبت على جهود إدارة بايدن المبذولة علىمدى أشهر للتفاوض بخصوص اتفاق لوقف إطلاق النار عشية العملية الإسرائيلية التي أسفرت عن تخليص أربعة محتجزين إسرائيليين من مخيم النصيرات أحياء.
وقالت هاريس: "قبل أن أبدأ، أود أن أقول بضع كلمات عن هذا الصباح الذي أعلم أنه يثقل قلوبنا جميعا. في السابع من أكتوبر، ارتكبت حماس مذبحة وحشية راح ضحيتها 1200 من الأبرياء واختطفت 250 رهينة. وقد تم جمع شمل أربعة من هؤلاء الرهائن مع عائلاتهم الليلة ونحن نحزن على جميع الأرواح البريئة التي فقدت في غزة، بما في ذلك أولئك الذين قتلوا بشكل مأساوي اليوم".
وتابعت هاريس: "لقد عملنا كل يوم لوضع حد لهذا الصراع بطريقة تضمن أمن إسرائيل، وتعيد جميع الرهائن إلى الوطن، وتنهي المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني، وتضمن أن يتمكن الفلسطينيون من التمتع بحقهم في تقرير المصير والكرامة والحرية.
وكما قال الرئيس بايدن الأسبوع الماضي، حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".
واستقبل الشارع الإسرائيلي نبأ تخليص المحتجزين الأربعة أحياء بفرح وسط تأكيد آلاف المتظاهرين في تل أبيب بضرورة إنقاذ الباقين من خلال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
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القيادة المركزية الأميركية تنفي ضلوعها في عملية إنقاذ المحتجزين الإسرائيليين الأربعة في غزة
نفت القيادة المركزية الأميركية ضلوعها في عملية إنقاذ المحتجزين الإسرائيليين الأربعة في غزة وأكدت في بيان نشرته أمس السبت على منصة أكس بأنه: "لم يتم استخدام مرفق الرصيف الإنساني، بما في ذلك معداته وأفراده وأصوله، في عملية إنقاذ الرهائن اليوم في غزة. واستخدم الإسرائيليون المنطقة الواقعة جنوب المنشأة لإعادة الرهائن بأمان إلى إسرائيل. وأي ادعاء من هذا القبيل بخلاف ذلك فهو باطل. تم إنشاء الرصيف المؤقت على ساحل غزة لغرض واحد فقط، وهو المساعدة في نقل المساعدات الإضافية المنقذة للحياة التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة.
https://twitter.com/i/web/status/1799578307001717226
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تقرير: اشتعال النيران في سفينة في خليج عدن بعد استهدافها بصاروخ ولم يبلغ عن إصابات
أفادت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أن سفينة اشتعلت فيها النيران بعد أن أصيبت بصاروخ على بعد حوالي 130 كيلومترا جنوب غرب خليج عدن، ولم تقع إصابات في الحادث. وفي وقت سابق، أعلنت الوكالة أنها تلقت بلاغاً عن "حادثة" وقعت في المنطقة.
مسؤول أميركي: نحو 500 ألف كيلوغرام من المساعدات تم نقلها إلى غزة السبت من الرصيف العائم بعد إصلاحه
قال مسؤول أميركي إن المساعدات الإنسانية "التي هناك حاجة ماسة إليها" تم نقلها إلى قطاع غزة باستخدام الرصيف الذي أقامته الولايات المتحدة أمام ساحل قطاع غزة، والذي تم إصلاحه بعد أن تضرر بفعل الرياح القوية. وبحسبه، فقد تم نقل نحو 500 ألف كيلوغرام من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الرصيف يوم السبت.