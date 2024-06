القيادة المركزية الأميركية تنفي ضلوعها في عملية إنقاذ المحتجزين الإسرائيليين الأربعة في غزة

نفت القيادة المركزية الأميركية ضلوعها في عملية إنقاذ المحتجزين الإسرائيليين الأربعة في غزة وأكدت في بيان نشرته أمس السبت على منصة أكس بأنه: "لم يتم استخدام مرفق الرصيف الإنساني، بما في ذلك معداته وأفراده وأصوله، في عملية إنقاذ الرهائن اليوم في غزة. واستخدم الإسرائيليون المنطقة الواقعة جنوب المنشأة لإعادة الرهائن بأمان إلى إسرائيل. وأي ادعاء من هذا القبيل بخلاف ذلك فهو باطل. تم إنشاء الرصيف المؤقت على ساحل غزة لغرض واحد فقط، وهو المساعدة في نقل المساعدات الإضافية المنقذة للحياة التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة.

https://twitter.com/i/web/status/1799578307001717226