ألقت السلطات المكسيكية مساء أمس (الجمعة) القبض على أحد كبار أباطرة المخدرات، المدرج على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لأكثر عشرة مطلوبين. وأثار الاعتقال تبادلًا كثيفًا لإطلاق النار في ولاية سينالوا، مما أجبر مئات المشجعين على الفرار مذعورين من مباراة بيسبول محلية.

وفقًا لبيان وزارة الدفاع المكسيكية، فإن المعتقل هو فاوستو إيسيدرو ميسا فلوريس، المعروف باسم «إل تشابو إيسيدرو»، والذي يتزعم كارتل الجريمة «لوس ماثاتليكوس» (Los Mazatlecos) الذي ينشط انطلاقًا من غواسابي.

قاد العملية، التي نُفذت بمساعدة الولايات المتحدة، وحدات عسكرية من النخبة استخدمت «التسلل والمباغتة»، وفور انتهائها نُقل ميسا فلوريس جواً إلى مكسيكو سيتي. وأفادت شبكة CNN بأنها تواصلت مع السلطات الأمريكية للحصول على تعليق.

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يحمّل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، الذي سبق أن عرض مكافأة قدرها 5 ملايين دولار للقبض عليه، ميسا-فلوريس مسؤولية حيازة وتوزيع وتهريب كميات هائلة من الهيروين والميثامفيتامين والكوكايين والفنتانيل والماريجوانا إلى الأراضي الأمريكية.