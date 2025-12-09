لماذا اثار تعيين ممداني لمغني الراب ميسون ليناين بمنصب قضائي ضجة كبيرة؟

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن رئيس بلدية نيويورك المنتخب، الاشتراكي الديمقراطي زهران مماداني، عيّن اليوم (الثلاثاء) مايسون لينن، البالغ من العمر 49 عامًا، وهو مجرم سابق تحول إلى ناشط، للجلوس في لجنة الانتقال الخاصة به لشؤون "نظام العدالة الجنائية".

لينن أُدين في عام 1999 بتهمتي سطو خطير على سائقي سيارات أجرة في البرونكس وقضى سبع سنوات في السجن. بعد الإفراج عنه، أصبح ناشطًا اجتماعيًا ومغني راب.

تعيين ممداني أثار ردود فعل متباينة. لاينن نفسه تفاخر بالتعيين على إنستغرام وكتب: "هذا دليل على عقود من عملنا من أجل المجتمعات السوداء والبنية وعلى خبرتنا في منع العنف باستخدام السلاح، وتعزيز التشريعات والإصلاح في نظام العدالة الجنائية. نحن نبني شيئًا مختلفًا."

من جهة أخرى، اختيار شخص ذو ماضٍ جنائي خطير للغاية لتقديم المشورة في قضايا تتعلق بإنفاذ القانون أثار انتقادات وقلق لدى بعض من الجمهور وجهات سياسية في المدينة، الذين يرون في ذلك رسالة إشكالية.