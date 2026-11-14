استأنفت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) حركة الرحلات الجوية في أنحاء الولايات المتحدة، ليل الجمعة – السبت، بعد ساعات من الفوضى في المطارات، إثر قرار استثنائي بتعليق جميع عمليات الإقلاع بسبب أعطال في أنظمة الاتصالات والرادار ومراقبة الحركة الجوية.

ورفعت الإدارة قرار وقف الإقلاع قبل الموعد المحدد، إذ كان من المفترض أن يستمر حتى الساعة السابعة صباحاً بتوقيت إسرائيل على الأقل، وسط استمرار المخاوف من تداعيات العطل على جداول الرحلات وحركة المسافرين.

خلل في أنظمة الاتصالات والمراقبة الجوية

وجاء قرار تعليق الرحلات في البداية بسبب «ظروف استثنائية وأسباب تتعلق بالسلامة»، قبل أن تتضح بعض تفاصيل الخلل الذي أصاب أنظمة الطيران الأمريكية.

وبحسب التقارير، تسببت أعطال في ترددات الاتصالات اللاسلكية وأنظمة الرادار في اضطرابات طالت مراكز مراقبة الحركة الجوية ومنشآت المطارات.

وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن المحولات وأجهزة التوجيه تعرضت لتدفق هائل من البيانات، ما أدى إلى تعطلها.

وأوضح أن أنظمة الاتصالات والرادار لم تتوقف بالكامل، لكنّها استقبلت بيانات غير متسقة، واصفاً الحادثة بأنها خلل في شبكة قديمة. وأضاف أن العودة إلى القدرة التشغيلية الكاملة ستستغرق بعض الوقت، من دون أن يحدد السبب الذي أدى إلى تدفق البيانات بهذه الكثافة.

هل يتعلق الأمر بهجوم سيبراني؟

من جانبه، أكد وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين أن المسافرين لم يكونوا معرضين للخطر، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تعمل على معالجة الخلل.

وبشأن احتمال وقوع هجوم سيبراني، قال مولين إن التحقيقات لا تزال جارية وإن هذا الاحتمال لم يُستبعد، لكنه شدد على عدم وجود صلة بين الحادثة والاضطرابات التي شهدتها أنظمة مايكروسوفت.

في المقابل، أفادت شبكة «سي إن إن»، نقلاً عن نتائج التحقيق الأولية، بأن العطل لا يرتبط بهجوم سيبراني.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أنها تواجه بدورها أعطالاً في الإنترنت وأنظمة الاتصالات في مناطق مختلفة من البلاد.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أنه سيفحص ما إذا كان تحديث برمجي قد تسبب في الاضطراب الواسع الذي أصاب أنظمة إدارة الطيران الفيدرالية.

آلاف الرحلات تأثرت ومخاوف من استمرار التأخيرات

واستمرت الفوضى في المطارات الأمريكية نحو خمس ساعات، شهدت خلالها أكثر من 10 آلاف رحلة تأخيرات، فيما أُلغيت قرابة 5 آلاف رحلة، من بينها رحلات متجهة إلى إسرائيل.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من مليون مسافر كانوا يستعدون للسفر خلال ساعات الاضطراب.

ورغم رفع قرار تعليق الإقلاع، لا تزال شركات الطيران تواجه تحديات في إعادة تنظيم جداول الرحلات، ومن المتوقع أن تستمر التأخيرات إلى حين استعادة الحركة الجوية انتظامها.

وحذّر وزير النقل شون دافي من أن عشرات الآلاف من المسافرين قد يضطرون إلى قضاء الليل داخل المطارات، داعياً الكونغرس إلى إقرار تمويل طارئ لتحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية، التي قال إن تطويرها يتطلب نحو 50 مليار دولار.

ثالث مرة في تاريخ الولايات المتحدة

ويُعد تعليق حركة الطيران على مستوى الولايات المتحدة حدثاً نادراً، إذ إنها المرة الثالثة فقط التي تتوقف فيها الرحلات الجوية على نطاق واسع.

ووقعت المرة الأولى عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، عندما عُلّقت حركة الطيران في أنحاء البلاد.

أما المرة الثانية فكانت في يناير/كانون الثاني 2023، إثر تعطل نظام «نوتام» (NOTAM)، المسؤول عن توفير معلومات أساسية لضمان سلامة الرحلات الجوية وتشغيلها.