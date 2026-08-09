إجماع في باراغواي.. جميع مرشحي الرئاسة يتعهدون بإبقاء السفارة في القدس

تشهد الساحة السياسية في باراغواي توافقًا لافتًا بشأن مكان سفارة البلاد لدى إسرائيل، بعدما أعلن المرشحون الثلاثة للرئاسة بشكل علني أن السفارة ستبقى في القدس، بما في ذلك مرشح المعارضة ميغيل برييتو الذي يحظى بتزايد في نسب التأييد الشعبي.

وأعلن برييتو، اليوم الأحد، أنه في حال فوزه بالانتخابات سيحافظ على سفارة باراغواي في القدس، لينضم بذلك إلى المرشحين الآخرين الذين سبق أن أعلنوا الموقف ذاته.

وتأتي هذه التصريحات عقب زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى باراغواي في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وفي إطار تحركات إسرائيلية لتعزيز العلاقات مع دول أميركا اللاتينية.

تحرك إسرائيلي لتعزيز العلاقات مع أميركا اللاتينية

وتندرج التطورات في باراغواي ضمن سياسة يقودها ساعر لتعميق العلاقات بين إسرائيل ودول أميركا اللاتينية، حيث أعلن وزارة الخارجية الإسرائيلية عام 2026 «عام أميركا اللاتينية»، بهدف تعزيز التعاون والعلاقات السياسية مع دول المنطقة.

وكانت باراغواي قد افتتحت سفارتها في القدس عام 2018، قبل أن تعيد نقلها إلى تل أبيب بعد عدة أشهر.

وفي عام 2024، أعادت باراغواي افتتاح سفارتها في القدس، لتصبح من بين الدول التي اتخذت قرارًا رسميًا بنقل بعثتها الدبلوماسية إلى المدينة.

ويعكس إعلان المرشحين الثلاثة تمسكهم بموقع السفارة استمرار التوافق السياسي في باراغواي بشأن هذه القضية، بغض النظر عن نتائج الانتخابات المقبلة.