رشوة من تركيا؟ عمدة نيويورك متهم بارتكاب جرائم جنائية

تم تقديم لائحة اتهام ضد عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، بتهمة الرشوة - حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم (الخميس).

ووفقا للتقارير، يواجه آدامز اتهامات من المدعين الفيدراليين في مانهاتن - مع عدم نشر لائحة الاتهام بعد - على الرغم من أنه يعتقد أن آدامز قد تلقى رشاوى من الحكومة التركية. آدامز هو أول عمدة لنيويورك يُتهم بارتكاب جرائم جنائية.

ونفى آدامز هذه الأمور في رسالة فيديو جاء فيها: "أعتقد أن الحكومة الفيدرالية تنوي توجيه تهم لي بارتكاب جرائم فيدرالية. وإذا فعلت ذلك، فستكون هذه الاتهامات كاذبة تمامًا".

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وتأتي لائحة الاتهام بعد أسابيع فقط من مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنازل مسؤولي المدينة، بما يشمل المسؤولة الرئيسية عن التبرعات التابعة له، بريانا ساجز، بسبب تعاملاته مع الحكومة التركية.

وقال آدامز في ذلك الوقت: "بوصفي ضابط شرطة، أتوقع من جميع أفراد طاقمي أن يلتزموا بالقانون... ليس لدي ما أخفيه".

وفي بداية الشهر، تمت مداهمة مسؤولين كبار آخرين في البلدية، بما في ذلك مفوض شرطة نيويورك إدوارد كابان؛ نائب عمدة للأمن العام فيليب بانكس الثالث؛ وشقيقه وزير التعليم ديفيد بانكس؛ النائب الأول لرئيس البلدية شينا رايت، خطيبة ديفيد بانكس؛ والمستشار الرئيسي لرئيس البلدية، تيموثي بيرسون. وفي هذه الحالة، يدور عن ملف مختلف، ولا علاقة له بتركيا.

آدامز معروف بآرائه المؤيدة لإسرائيل، فقد زار إسرائيل بعد حوالي عشرة أيام من هجوم السابع من أكتوبر الدموي، في 17 أكتوبر/تشرين الأول. وكثيرا ما يتحدث لصالح إسرائيل في وسائل الإعلام وفي خطاباته.