رشوة من تركيا؟ عمدة نيويورك متهم بارتكاب جرائم جنائية

تم تقديم لائحة اتهام ضد عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، بتهمة الرشوة - حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم (الخميس).

ووفقا للتقارير، يواجه آدامز اتهامات من المدعين الفيدراليين في مانهاتن - مع عدم نشر لائحة الاتهام بعد - على الرغم من أنه يعتقد أن آدامز قد تلقى رشاوى من الحكومة التركية. آدامز هو أول عمدة لنيويورك يُتهم بارتكاب جرائم جنائية.

ونفى آدامز هذه الأمور في رسالة فيديو جاء فيها: "أعتقد أن الحكومة الفيدرالية تنوي توجيه تهم لي بارتكاب جرائم فيدرالية. وإذا فعلت ذلك، فستكون هذه الاتهامات كاذبة تمامًا".

