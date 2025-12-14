سيدني | مقتل 9 و25 مصابا في هجوم إطلاق نار خلال احتفالات حانوكا

قُتل 9 أشخاص وأُصيب أكثر من 25 آخرين، اليوم الأحد، في حادث إطلاق نار جماعي وقع خلال احتفالات عيد حانوكا للجالية اليهودية في منطقة بوندي بيتش بمدينة سيدني الأسترالية.

وأفادت التقارير بأن من بين القتلى مبعوث حركة حباد إيلي شلنغر. وأعلنت الشرطة الأسترالية اعتقال مشتبهَين اثنين، فيما قُتل أحد المهاجمين في موقع الحادث، مؤكدة أن الوضع بات تحت السيطرة.

وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية أعلنت أنها على تواصل مباشر مع قيادات الجالية اليهودية في أستراليا، ووصفت ما جرى بأنه هجوم إرهابي وقع خلال فعالية شارك فيها آلاف الأشخاص.

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي قال إن “المشاهد صادمة ومقلقة”، مشيرًا إلى أن الشرطة وخدمات الطوارئ تعمل في المكان لإنقاذ الأرواح، دون أن يذكر ما إذا كان الهجوم ذا دوافع معادية لليهود.

من جهته، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إن الهجوم استهدف يهودًا خلال إحياء شعائر دينية، محذرًا من تصاعد معاداة السامية، فيما حمّل وزير الخارجية جدعون ساعر الحكومة الأسترالية مسؤولية التقصير في مواجهة التحريض المعادي لليهود.

ويأتي هذا الحادث في ظل تزايد حوادث معاداة السامية في أستراليا خلال الفترة الأخيرة، شملت اعتداءات على معابد وممتلكات يهودية.

في المقابل، في الشهر الماضي أدرجت أستراليا الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات المصنفة كجهات راعية رسمية للإرهاب، وذلك في أعقاب تقديرات بأنهم خططوا لتنفيذ هجمات ضد الجالية اليهودية في أستراليا. كما تم طرد السفير الإيراني من أستراليا عقب هذه الاكتشافات.