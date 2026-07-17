المكسيك: زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب بويرتو ماديرو

ضرب زلزال بلغت قوته 7.4 درجة منطقة بويرتو ماديرو في المكسيك، اليوم الجمعة، بحسب ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، مشيرة إلى أن " الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات".

وأعلن نظام التحذير من "تسونامي" في الولايات المتحدة وجود تهديد بحدوث موجات المد، عقب الزلزال الذي ضرب قرب ساحل تشياباس في المكسيك.