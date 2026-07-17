المكسيك: زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب بويرتو ماديرو
أعلن نظام التحذير من "تسونامي" في الولايات المتحدة وجود تهديد بحدوث موجات المد، عقب الزلزال الذي ضرب قرب ساحل تشياباس في المكسيك.
i24NEWS
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ضرب زلزال بلغت قوته 7.4 درجة منطقة بويرتو ماديرو في المكسيك، اليوم الجمعة، بحسب ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، مشيرة إلى أن " الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات".
وأعلن نظام التحذير من "تسونامي" في الولايات المتحدة وجود تهديد بحدوث موجات المد، عقب الزلزال الذي ضرب قرب ساحل تشياباس في المكسيك.
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