مطلق النار هدد قبل عام باستهداف مدرسة: مقتل أربعة طلاب وإصابة تسعة آخرون بإطلاق نار بمدرسة ثانوية قرب أتلانتا

قُتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب تسعة آخرون، في حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية بالقرب من أتلانتا وقع الليلة الماضية (الأربعاء). المشتبه به - طالب يبلغ من العمر 14 عامًا أطلق النار.

وبحسب الشرطة المحلية ،يشمل عدد القتلى طالبين يبلغان من العمر 14 عامًا أيضًا ومدرسين. واعتقلت الشرطة المشتبه به الوحيد بعد مواجهة قصيرة، وقالت إنه سيتم اتهامه بالقتل كشخص بالغ. وأفيد أيضًا أن السلطات سبق لها أن حققت مع المشتبه به، بعد تلقي تقارير مجهولة المصدر العام الماضي حول منشورات نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي - تهدد بالعنف في إحدى المدارس (ليس هذه المدرسة تحديدًا، كانت المنشورات تستهدف المدارس بشكل عام)، ذلك وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي في المنطقة. ولكن على الرغم من الشكوك، لم يكن لديهم ما يكفي من الأدلة لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

صورة منفذ إطلاق النار:

https://x.com/i/web/status/1831470618094792842 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ستيفن كرينبول، كان مدرسًا يقوم بتمرير درس التاريخ في الوقت الذي تلقى فيه تحذيرا عن إغلاق طوارئ في المدرسة. ثم، بعد ثوانٍ، سمع طلقات نارية على بعد أربعة أبواب: "فرقعة، ثم توقف مؤقت، ثم ست طلقات، فرقعة، فرقعة، فرقعة، فرقعة. كان طلابي على الأرض"،وأضاف المدرس الشاب البالغ من العمر 26 عامًا. "البعض يبكون، والبعض يواسي بعضهم البعض، والبعض يشتمون".

وقال كرينبول إن عملية إخراج الطلاب كانت فوضوية وسريالية، وعندما وصل فصله إلى الممر بعد انتهاء الإغلاق، كان ينتظرهم مشهد مروع "كان الأمر فظيعا". "رأيت بركة من الدماء عندما مررنا بالفصل دراسي حيث وقع إطلاق النار".

حددت الشرطة هوية المشتبه به على أنه كوليت جراي، وهو طالب لفت انتباه المحققين الفيدراليين منذ أكثر من عام عندما بدأوا في تلقي معلومات مجهولة المصدر حول شخص يهدد بإطلاق النار على مدرسة.

ضحايا عملية إطلاق النار: