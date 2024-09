مطلق النار هدد قبل عام باستهداف مدرسة: مقتل أربعة طلاب وإصابة تسعة آخرون بإطلاق نار بمدرسة ثانوية قرب أتلانتا

قُتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب تسعة آخرون، في حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية بالقرب من أتلانتا وقع الليلة الماضية (الأربعاء). المشتبه به - طالب يبلغ من العمر 14 عامًا أطلق النار.

وبحسب الشرطة المحلية ،يشمل عدد القتلى طالبين يبلغان من العمر 14 عامًا أيضًا ومدرسين. واعتقلت الشرطة المشتبه به الوحيد بعد مواجهة قصيرة، وقالت إنه سيتم اتهامه بالقتل كشخص بالغ. وأفيد أيضًا أن السلطات سبق لها أن حققت مع المشتبه به، بعد تلقي تقارير مجهولة المصدر العام الماضي حول منشورات نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي - تهدد بالعنف في إحدى المدارس (ليس هذه المدرسة تحديدًا، كانت المنشورات تستهدف المدارس بشكل عام)، ذلك وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي في المنطقة. ولكن على الرغم من الشكوك، لم يكن لديهم ما يكفي من الأدلة لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

صورة منفذ إطلاق النار:

https://x.com/i/web/status/1831470618094792842