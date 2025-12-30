البنتاغون يصادق على صفقة طائرات F-15 لإسرائيل بقيمة 8.6 مليار دولار

دعم كبيرٌ للقوات الجوية: أعلن البنتاغون مساء أمس (الثلاثاء) عن منح شركة بوينغ عقدًا ضخمًا بقيمة 8.6 مليار دولار لتزويد إسرائيل بطائرات مقاتلة من طراز إف-15.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، تم توقيع العقد مع شركة بوينغ لصناعة الطائرات، ومن المتوقع أن يشمل شراء طائرات متطورة (يُعرف الطراز الإسرائيلي باسم إف-15 أيه، وهو مُشتق من طراز إف-15 إي إكس المتطور)، والتي ستحل تدريجيًا محل الطائرات القديمة، مما يُعزز القدرات الاستراتيجية للقوات الجوية.

تُعتبر الصفقة واحدة من الأهم في السنوات الأخيرة وتهدف إلى ضمان التفوق الجوي لإسرائيل لعقود قادمة. طائرات F-15 الجديدة معروفة بقدرتها على حمل كميات كبيرة من الأسلحة وبمدى طيران طويل للغاية – قدرات حاسمة لمهام الهجوم الإستراتيجية في دوائر بعيدة. من المتوقع أن تعمل هذه الطائرات إلى جانب أسطول طائرات "أدير" (F-35) التي تم استيعابها في سلاح الجو بالفعل، وذلك ضمن مزيج من القوى يجمع بين الشبحية وقوة النيران الهائلة.

البيان الرسمي يأتي بعد فترة طويلة من الاتصالات والموافقات في الكونغرس والإدارة الأمريكية، وعلى خلفية التحديات الأمنية المعقدة التي تواجهها إسرائيل في العام الأخير. ووفقًا للتقديرات، من المتوقع أن يبدأ تسليم الطائرات الأولى من الخط الجديد خلال عدة سنوات.