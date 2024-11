تقرير: فشل محاولة اغتيال وزير العدل الكندي السابق

تم إحباط خطة إيرانية لاغتيال وزير العدل الكندي السابق إيروين كوتلر، حسبما ذكرت الصحافة الكندية اليوم (الاثنين). كوتلر، حقوقي يهودي كندي وناشط بارز في مجال حقوق الإنسان، هو والد عضو الكنيست السابقة ميخال كوتلر فينش، التي تعمل حاليا مبعوثة خاصة لمكافحة معاداة السامية من قبل وزارة الخارجية.

وقال الوزير السابق إنه منذ اليوم السابع من أكتوبر 2023، وهو تحت حماية الشرطة الكندية، والتي تشمل الاستعانة بحراس الأمن والعربات المدرعة. كما أفادت التقارير أن مستوى الأمن المحيط به انخفض مؤخراً، لكن لم يذكر ما إذا كان قد تم اعتقال أي شخص في القضية.

وكوتلر البالغ من العمر 84 عاما هو محام متخصص في حقوق الإنسان، وشارك على مر السنين في العديد من النضالات حول العالم، بما في ذلك النضال من أجل إطلاق سراح ناتان شارانسكي من سجن الاتحاد السوفيتي، ومن أجل هجره اليهود الإثيوبيين الى إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، شارك في النضال ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ودعم إطلاق سراح نيلسون مانديلا من السجن. وهو اليوم من أشد المنتقدين للنظام في طهران.

ونشر المركز الكندي لشؤون إسرائيل والشؤون اليهودية رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي X شكروا فيها سلطات إنفاذ القانون على نشاطها في منع اغتيال كوتلر، وكتبوا أن إيران تقوم بحملة عالمية لتخويف وإسكات أي شخص يتحدث ضد سياساتهم وكتبوا في منشور آخر: "يجب أن يكون هذا بمثابة دعوة للاستيقاظ لأي شخص لا يعتقد أن مؤيدي إسرائيل وحقوق الإنسان يتعرضون للتهديد في جميع أنحاء العالم".

https://x.com/i/web/status/1858511012464382426